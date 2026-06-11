Víctor Manuel, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo

El compositor, cantante y productor asturiano Víctor Manuel es el primer músico que ha sido investido doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo. El rector, Ignacio Villaverde, ha sido el encargado de entregarle los atributos que simbolizan su incorporación al claustro de doctores y doctoras, un reconocimiento a su brillante trayectoria musical y a su contribución a preservar la memoria colectiva asturiana a través de sus canciones.

El nuevo doctor Honoris Causa ha pronunciado un discurso personal en el que ha ido alternando recuerdos con reflexiones sobre la creación artística y reivindicaciones sobre el papel de la música en la sociedad. Buena parte de su discurso ha tenido como hilo conductor una reflexión sobre el misterio de la creación artística del escritor austriaco Stefan Zweig. El cantautor asturiano también ha recordado su juventud en Mieres, sus múltiples sueños infantiles y su escasa vocación académica.

Durante su alocución, el compositor mierense ha explicado la necesidad de crear canciones que "viene de fábrica o no se estudia en ningún libro". También se ha referido al éxito, el fracaso y el oficio de componer. "El fracaso no tiene prestigio, pero es la principal motivación para seguir insistiendo", ha defendido antes de asegurar con rotundidad que "el éxito es el camino más rápido para la imbecilidad". Durante su intervención el cantautor ha explicado que ha escrito más de quinientas canciones aunque sólo un diez por ciento de ellas han existido. "Algunos pensarán que son muchas y a mí me produce una desazón inmensa que algunas de ellas, en las que yo creía, han pasado sin pena ni gloria por ustedes, sin dejar ninguna huella", ha dicho. Y ha añadido que "escuchamos miles de obras musicales a lo largo de nuestra vida y, por alguna razón que desconocemos, unas se quedan ahí y el resto no existe, o nos importan menos, o menos que nada".

Víctor Manuel ha relatado cómo experimentó problemas de censura durante el régimen franquista, señalando que no comprendía "por qué tenía problemas con la autorización para grabar algunas canciones" como 'El cobarde', que "hablaba de un soldado que no quiere matar ¿A quién podía incomodar eso?", o 'Planta 14', que fue "prohibida tajantemente, sin discusión".

Durante la parte final de su intervención, el cantautor mierense se ha referido a la capacidad que tiene la música para forma parte de la experiencia vital de las personas. Ha afirmado que "no hay nada más democrático que la música". Además ha reflexionado sobre cómo las canciones que se recuerdan "suelen ir asociadas a un tiempo y un espacio que, por alguna razón, nos remueve: una edad, la familia, una relación de amistad o amorosa, un baile".

El compositor mierense ha concluido su discurso refiriéndose nuevamente al escritor austriaco Stefan Zweig para reivindicar la incertidumbre inherente a toda creación artística y ha dedicado el máximo grado académico a su familia, especialmente a su mujer, y a sus amigos.