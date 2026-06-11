Un joven en busca del padre en la novela 'Un pingüino en Trieste', de Chiara Carminati

Durante el viaje a Trieste de Página Dos, el equipo visitó ciudades vecinas como Udine, la ciudad natal de la escritora y traductora Chiara Carminati. Su novela más reciente se llama Un pingüino en Trieste (Siruela), y narra la historia de un adolescente que se embarca en una motonave para intentar encontrar a su padre, desaparecido años atrás. Durante el paseo por el centro de la ciudad, Óscar López entrevistó a Chiara Carminati para saber más acerca del periodo del libro, la Europa de 1950.

La autora define su nueva obra como una novela de crecimiento, con un protagonista que desafía al miedo y al conformismo. Nicolò tiene quince años y decide dejar toda su vida atrás para ir en busca de su padre, un marinero que nunca regresó de África después de la guerra. Desafiando la incertidumbre y el terrible mareo que le provoca navegar, consigue un puesto entre la tripulación del Europa. Su nueva casa será ese barco de once mil toneladas rumbo a Sudáfrica, mientras su imaginación alimenta la disparatada idea de que su padre pueda estar vivo aún.

Página Dos Página Dos - Libros y fronteras en Trieste Página Dos viaja hasta la ciudad italiana de Trieste para ahondar en las raíces literarias de un enclave fronterizo y melancólico, conocido por autores como Claudio Magris. Ver ahora