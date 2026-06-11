Un joven en busca del padre en la novela 'Un pingüino en Trieste', de Chiara Carminati
- Chiara Carminati pasea por Udine con Página Dos para hablar de su nueva novela, Un pingüino en Trieste
- Nicolò es un adolescente que se embarca para encontrar a su padre, un marinero desaparecido en África
Durante el viaje a Trieste de Página Dos, el equipo visitó ciudades vecinas como Udine, la ciudad natal de la escritora y traductora Chiara Carminati. Su novela más reciente se llama Un pingüino en Trieste (Siruela), y narra la historia de un adolescente que se embarca en una motonave para intentar encontrar a su padre, desaparecido años atrás. Durante el paseo por el centro de la ciudad, Óscar López entrevistó a Chiara Carminati para saber más acerca del periodo del libro, la Europa de 1950.
La autora define su nueva obra como una novela de crecimiento, con un protagonista que desafía al miedo y al conformismo. Nicolò tiene quince años y decide dejar toda su vida atrás para ir en busca de su padre, un marinero que nunca regresó de África después de la guerra. Desafiando la incertidumbre y el terrible mareo que le provoca navegar, consigue un puesto entre la tripulación del Europa. Su nueva casa será ese barco de once mil toneladas rumbo a Sudáfrica, mientras su imaginación alimenta la disparatada idea de que su padre pueda estar vivo aún.
La Europa de posguerra
A bordo de la embarcación el joven Nicolò descubrirá los sinsabores de su nueva independencia, el gusto agridulce del primer enamoramiento, el tesoro de la amistad y también los obstáculos que algunos de los tripulantes se empeñan en ponerle día tras día. Además, conocerá y protegerá a un pingüino singular, polizón de la embarcación, al que dará el nombre de Marco. A lo largo de los capítulos el lector acompaña a un adolescente que crece, amplía horizontes y descubre el mundo al mismo tiempo que narra una crónica precisa de la turbulenta Europa de los años cincuenta.
Nicolò vive un momento muy delicado de la historia
«Nicolò vive un momento muy delicado de la historia», cuenta Chiara Carminati en la entrevista a Página Dos. «Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 1954 Trieste está bajo un gobierno provisional de ingleses y americanos. Escapa de la ciudad de Lussino en el momento en el que esta pasa a manos de Yugoslavia», cuenta la autora. Así relata el protagonista al comienzo del libro su relación con el mar: «Mi abuelo era pescador, mi padre trabajaba en un barco de vapor y mi prima Anita se sentía como en casa en cualquier cosa que flotase. Tierra de navegantes. En cuanto a mí, habría hecho mejor en quedarme con los pies en aquella tierra en lugar de subirlos a una barca. Conque imagínate a un barco. Sin embargo, esto fue lo que pasó: estábamos a primeros de marzo de 1953 y poco tiempo después acabé embarcando para la Lloyd Triestino en la motonave Europa, once mil toneladas, velocidad de veinte nudos, destino Sudáfrica».
Chiara Carminati (Udine, 1971) reparte su tiempo entre la escritura de relatos, poesías, obras de teatro para niños y jóvenes, y talleres y encuentros con sus lectores en bibliotecas, colegios y librerías. Está muy ligada a la actividad cultural de su ciudad natal, en el corazón de la región de Friuli. A menudo eclipsada por la vecina Trieste, Udine experimenta también la interesante mezcla de las culturas italiana, eslava y germánica. El vínculo más célebre de la ciudad con las letras universales tiene nombre propio: Pier Paolo Pasolini. Nacido en Bolonia, Pasolini adoptó la provincia de Udine (especialmente Casarsa) como su hogar espiritual y literario. Cada junio Udine acoge el festival La Notte dei Lettori, que toma las plazas y palacios de la ciudad con lecturas públicas, encuentros con autores y maratones de libros.