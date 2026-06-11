'El reino animal': la joya de cine francés que sobrevivió a las llamas y maravilló en Cannes

El reino animal es un thriller de ciencia ficción ambientado en un mundo donde una extraña pandemia provoca mutaciones en algunos humanos convirtiéndolos en animales. Lana, esposa de François, es una de las afectadas por esta misteriosa enfermedad y la recluyen un centro. François y su hijo adolescente Émile, inician un viaje para estar más cerca de Lana en el que se enfrentarán a una sociedad amenazada por este nuevo orden que teme y aparta a las bestias.

La película está protagonizada por Romain Duris, Paul Kircher y Adèle Exarchopoulos.

Influencia de Spielberg, Eastwood y Shyamalan El director Thomas Cailley reconoció en una entrevista haberse inspirado en películas tan dispares como Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg, los filmes de los 90 de Shyamalan, todas las de Miyazaki sobre la diferencia y la relación con la naturaleza, El huésped (The Host) de Bong Joon-ho o incluso Un mundo perfecto de Clint Eastwood. Un cóctel en forma de mundo distópico que, en un primer impacto, se acerca al cine de aventuras con toques fantásticos, al que añade un drama familiar. A esto hay que sumar los dos años de preproducción que necesitó, sólo el proceso de diseño y creación de los efectos especiales para las criaturas duró 18 meses. El resultado es una ambiciosa y arriesgada fusión con guiños al universo X-Men y con reminiscencias a la serie Sweet tooth de Jeff Lemire.

Odio al diferente Es una fábula sobre nuestra sociedad, aborda temas como la exclusión, la convivencia, la diferencia y su libertad para vivirla. Y es precisamente esa la pregunta central de la película ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a algo que es diferente? bien por una enfermedad, por duelo o por la razón que sea, la respuesta es obvia y de vez en cuando la pasamos por alto: el ser humano debe aprender a convivir, esa es la verdadera cuestión que el cineasta focalizó durante la promoción de la película "¿Cómo nos las arreglamos para vivir todos juntos?", interpeló Cailley en una de las entrevistas. El reino animal nos conduce a la aceptación de nosotros mismos, pero también de los demás, de su autenticidad, de lo genuino que hay en cada uno de nosotros, la diferencia enriquece y en este largometraje se muestra a través de unos seres casi mitológicos.

Reconocimiento internacional La película maravilló en el Festival de Cannes de 2024 y ganó el premio a los Mejores Efectos Especiales, Visuales y de Maquillaje de la Sección Oficial Fantástica Competitiva en la 56ª edición del Festival de Sitges, pero donde arrasó fue en los Premios César del cine francés, estuvo nominada a 12 estatuillas de las que ganó 5, a Mejores Efectos Visuales, Mejor Música Original, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido y Mejor Fotografía, además del Gran Premio del Jurado Ganador Nuevas Voces/Nuevas Visiones de 2024 en el Festival Internacional de Palm Springs.

El vuelo de Fix El actor Tom Mercier interpreta a Fix, una mutación de ave rapaz. Debía volar despegando con gran potencia, rasgo de este tipo de pájaros. En una de las escenas, además debía enfrentarse a grandes corrientes de aire. En vez de situarlo sobre un fondo croma lo suspendieron a 30 metros de altura sujeto a una estructura. La simulación de los bruscos bandazos provocados por las corrientes de aire se hizo con una centrifugadora industrial modificada. Las violentas sacudidas del hombre pájaro terminaban cuando el actor salía despedido de forma controlada. El rodaje de esta secuencia se prolongó a 5 semanas. Y no sólo esa escena fue una proeza, en otro momento su personaje choca contra un coche que lo arrastra, la toma se repitió 17 veces hasta que quedó perfecta. A esto había que añadir las horas de maquillaje de los mutantes, entre 4 y 7 horas. Les aplicaban prótesis de silicona, resina, pelo, etc. En el caso de Fix se diseñó un traje completo con plumas reales que se injertó una a una.

Sonido de la naturaleza Cailley no quería usar librerías de sonido pregrabadas, buscaba crear algo más real, más orgánico. Grabó por un lado las voces de los actores, gritos, respiraciones... y por el otro gruñidos y chillidos de animales reales, una fauna disponible en zoológicos. El equipo de sonido fusionó ambos y logró una curiosa hibridación que superó las expectativas.

Un incendio forestal El director recurrió a imágenes por satélite, mapas históricos y blogs de aficionados a los árboles para localizar un bosque con ejemplares milenarios y zonas salvajes ocultas, lo encontró en las Landas de Gascogne. Antes de comenzar el rodaje llevó a los actores allí. Caminaron descalzos, corrieron entre la maleza, se ensuciaron con tierra real... Esto les ayudó a perder la rigidez urbana y a reaccionar de forma orgánica a los sonidos de la naturaleza. Se suponía que el rodaje iba a durar 11 semanas, sin embargo, se alargó a 5 meses, los incendios forestales que asolaron el suroeste de Francia en 2022 afectaron a la zona, según dijo Cailley durante el festival de Cannes, "el incendio nos rodeó literalmente y tuvimos que paralizar el rodaje y buscar nuevas localizaciones", algunos decorados del maravilloso bosque de la Gascogne se quemaron. Las últimas semanas de rodaje, las nubes de ceniza cubrieron el cielo durante días. Esto ponderado a la sequía y la luz de la época estival formó una atmósfera extraña, como amenazante que se puede ver en la película.

Los sueños se cumplen Pauline Munier, coguionista de El reino animal escribió la primera versión de la historia cuando aún era una estudiante de la prestigiosa escuela de cine La Fémis, la presentó a un concurso en su centro, certamen en el que el director Thomas Cailley era jurado. Fue así como Cailley descubrió la historia y su enorme potencial metafórico sobre la convivencia y el miedo a lo diferente. El cineasta contactó con Munier y le propuso expandir la historia a un largometraje. Ambos firman esta historia que algunos críticos han descrito como una película multicapas, llena de intrahistorias que se insertan en el centro de la historia.