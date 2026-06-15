Sus funciones van mucho más allá de mostrarnos las salidas de un avión antes del despegue, o servirnos un café. Son personas capacitadas para hacer frente a una amplia variedad de emergencias.

Según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en España se han expedido más de 53.000 certificados de Tripulante de Cabina de Pasajeros desde que se tienen registros. Unos 13.000 permanecen activos en la actualidad.

A este oficio dedicamos el próximo Memoria de delfín con motivo de su día internacional (31 de mayo), que se conmemora desde 1985.

Memoria de delfín Memoria de delfín - Tripulantes de cabina: ‘guardianes’ a miles de pies de altura Charlamos sobre su profesión con Tony Amador, tripulante de cabina ya retirada, y con Nacho Ortiz-Repiso, tripulante de cabina en activo. rne audio

Arturo Martín analiza la evolución de este sector en compañía de una gran veterana, Tony Amador, tripulante de cabina durante 37 años, ya retirada, y actual miembro de la Asociación Española de Tripulantes de Cabina de Pasajeros, entidad creada en 2019.

Tony Amador y Arturo Martín

Todavía volando se encuentra Nacho Ortiz-Repiso, que desarrolla esta profesión desde hace trece años en una compañía de bajo coste.

Nacho Ortiz-Repiso interviene desde Rne Barcelona

Además, nos acercamos a una de las escuelas homologadas en nuestro país para formar a tripulantes, dirigida por Marta Lestayo.

Con Mara Peterssen retrocedemos a 1985 para escuchar grandes himnos como el inolvidable "We are the world", escrito por Michael Jackson y Lionel Richie para luchar contra la hambruna en Etiopía.

Lucía Sancho nos lleva al estreno de una película icónica, Los Goonies, escrita y producida por Steven Spielberg.

Escena de' Los Goonies'

Muy diferente se presenta la trama elegida por Pastora Vega, Memorias de África, protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford.

En su "Historia mínima", David Zurdo viaja a Fuente del Maestre (Badajoz), lugar de nacimiento de Rosa Paz, una niña de 12 años conocida como la Bella Durmiente extremeña.

Por último, JPelirrojo se sitúa en agosto de 1985, cuando Michael Jackson compra ATV Music, una editorial británica que controlaba unas cuatro mil canciones, muchas de los Beatles.