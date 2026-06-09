Tres hermanos, una despedida y una decisión: qué hacer con 'La casa'. Todo sobre la película de David Verdaguer

“Es una película muy especial porque conmueve mucho y habla de temas muy profundos de una manera aparentemente como muy sencilla. Yo no recordaba ninguna película que hablara de estos temas de manera tan clara y tan potente”. Habla Álex Montoya, director de la película, una fiel adaptación de la novela gráfica autobiográfica de Paco Roca.

"Es la leche", dice Verdaguer David Verdaguer, Óscar de la Fuente y Lorena López interpretan a tres hermanos que tras la muerte de su padre quedan en la casa sencilla y humilde que este construyó con la idea de venderla. Allí pasaron los veranos de su infancia y ahora van a revivir los recuerdos a la vez que surgen viejas rencillas y salen a la luz los secretos. “Esta película es la leche. Es muy bonita. Este último año solo hice dos proyectos, pero son los dos muy bonitos. Porque La casa no es una película, es un espejo en el que nos vemos todos. Tú como espectador te ves, te ves a ti mismo. Y si alguien ve la peli y no le remueve nada, que vaya al médico porque no es una persona, es un ficus", decía David Verdaguer a Jesús Fernández de RTVE. David VerdaguerRTVE

La casa y sus temas universales Óscar de la Fuente interpreta a Antonio, el hermano mayor. Siente rencor hacía su hermano, un escritor de éxito, porque se centró en su carrera y desatendió al padre en los últimos momentos de vida. “La película me encanta por varias razones. Una de ellas es personal. Porque la familia protagonista la siento muy parecida a la mía, con unos sentimientos muy parecidos. Yo no pensé que me iba a tocar tan de cerca" Además de las relaciones fraternales la cinta aborda el tema de la muerte y la despedida. La película es "triste, pero no de bajón", decía Verdaguer a RNE. "Me llegó el guion cuando mi abuela ya estaba muy mayor y se fue a vivir con mis padres y tuvimos que venderla. Y es verdad que te sientes muy triste porque es como joder, te roba la infancia, los recuerdos. Una casa vacía, aunque sabes vas a dejar, es una imagen muy triste la verdad". Y Lorena López es Carla, el 'pegamento' que une a los tres hermanos. “La película nos toca a todos por lo universal que tiene, que es la familia, la perdida…. Todos somos hermanos, hijos… Por eso nos vemos reflejados en todas esas cosas y en el duelo". 'La casa'RTVE

La gran sorpresa de Málaga La película tuvo un fabuloso paso por el Festival de Málaga, donde se logró seis galardones: las Biznagas de Plata a Mejor Guión, Mejor Música y la del premio del público, junto al Premio Feroz Cámara Oscura, el Premio Jurado Joven y una Mención Especial del Premio Signis. En la 39ª edición de los Premios Goya (2024), Álex Montoya y Joana M. Ortueta optaron al Goya a Mejor guion adaptado y Óscar de la Fuente a mejor actor de reparto Álex Montoya estuvo siete años moldeando su proyecto y adem��s de dirigirlo participó en la escritura del guion junto a Joana M. Ortueta. Junto a los protagonistas vemos a actores como Miguel Rellán, Luis Callejo, Olivia Molina, María Romanillos, Marta Belenguer, Jordi Aguilar y Tosca Montoya. Paco Roca, el autor de la novela, hace un cameo en una de las escenas de flashback: es el hombre que no sabe qué hacer con el papel de la sala de espera del médico. Álex Montoya y sus actores