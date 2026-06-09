RADIO CLÁSICA OFRECE EN DIRECTO 10 CONCIERTOS DE LA 75ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE GRANADA

Radio Clásica continúa un año más su colaboración histórica con el Festival de Granada para la emisión, en directo, de varios de los conciertos celebrados en el Palacio de Carlos V, Patio de los Arrayanes y Monasterio de San Jerónimo.

El viernes 12 de junio, tendremos oportunidad de escuchar el concierto ofrecido por la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino bajo la dirección de Zubin Mehta con un programa dedicado íntegramente a Wolfgang Amadeus Mozart. También desde el Palacio de Carlos V, el 20 de junio será el turno de la Orquestra de la Comunitat Valenciana que, junto a la mezzosoprano Marianne Crebassa y bajo la dirección de Gustavo Gimeno nos permitirá disfrutar de páginas de Maurice Ravel, Manuel de Falla/Luciano Berio e Igor Stravinsky. Este mismo escenario acogerá, el 21 de junio, el concierto ofrecido por el Ensemble Odhecaton, Ensemble La Pifarescha y Ensemble Pian & Forte dirigidos por Paolo Da Col bajo el título “Música para la coronación imperial de Carlos V”, una reconstrucción escénica de la ceremonia a cargo de Rita Cosentino.

El 2 de julio, la Orquesta y Coro Nacionales de España bajo la dirección de David Afkham interpretará la Sinfonía núm. 9 en re mayor de Gustav Mahler, a la que seguirá, el 4 de julio, Budapest Festival Orchestra junto a la soprano Anja Kampe y el bajo Hanno Müller-Brachmann bajo la dirección de Ivan Fischer en un programa con obras de Robert Schumann y Richard Wagner. El 10 de julio la Orquesta Ciudad de Granada y el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada junto a diversos solistas y bajo la dirección de Lucas Macías ofrecerán obras de Pietro Mascagni y Richard Wagner, así como La vida breve de Falla, que responde al estreno de la primera versión inédita de 1905.

Desde el Patio de los Arrayanes, el 22 de junio, tendremos oportunidad de escuchar al Cuarteto Quiroga que rememora el bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo de

Arriaga y el centenario del nacimiento de György Kurtág. El 29 de junio la pianista Yuliana Avdeeva ofrecerá un recital con obras de Fréderic Chopin y Władysław Szpilman, al que se sumará el de Javier Perianes el 6 de julio con su particular homenaje al 150 aniversario de Manuel de Falla.

Concluirán las transmisiones en directo con el concierto matinal ofrecido en el Monasterio de San Jerónimo por el Coro Gulbenkian y Solistas de la Orquesta Gulbenkian dirigidos por Martina Batič, en un programa titulado “Paradiso. Polifonía del siglo XVI a nuestros días”. Más información: https://granadafestival.org/es/