'Cuando los elefantes sueñan con la música' desde la exposición sobre el Tropicalismo de la USAL 

En julio de 1968 se publicó 'Tropicália (ou panis et circencis)', el disco manifiesto del Tropicalismo. Un movimiento cultural que sacudió la música popular, la literatura y las artes visuales de Brasil. En la portada del LP, una especie de Sgt. Peppers de los trópicos, estaban sus principales protagonistas: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes... Las doce canciones del disco combinaban los elementos más disparatados: no había un estilo definido. Canciones con letras surrealistas que jugaban con el lenguaje, bajo la inspiración de los poetas concretistas como Augusto de Campos, sobre arreglos basados en las experimentaciones sonoras de músicos de vanguardia como Rogério Duprat.

El Tropicalismo, que remitía a anteriores manifestaciones de vanguardia, se guiaba por el 'Manifiesto Antropófago' de 1928 del poeta y ensayista Oswalo de Andrade: una "canibalización" simbólica de la cultura extranjera. No hacía distingos entre alta y baja cultura y rompía el cerco del buen gusto sobre el mal gusto. Como escribió el poeta Capinan, fue una sobredosis de rebeldía y, al mismo tiempo, de amor a la tradición brasileña.

'Tropicalismos. Sicodelia, vanguardia y canibalismo cultural en Brasil (1967-1970)' es el título de la exposición organizado por el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, con motivo de su 25 aniversario, y por el Servicio de Actividades Culturales de la USAL. Cuando los elefantes sueñan con la música te da todo los detalles desde la exposición sobre el Tropicalismo de la USAL el miércoles 10 de junio a las 14:00h en el CIE (Centro Internacional del Español).

Invitaciones para asistir al programa, por riguroso orden de inscripción -plazas limitadas-, en el formulario:

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