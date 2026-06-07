La historia real de la reina Victoria y Abdul Karim: la polémica amistad entre la monarca y el 'munshi'

Es una de las reinas más famosas de Inglaterra y, sin embargo, un importante capítulo de su vida fue silenciado por décadas. Durante un siglo, la relación que la reina Victoria mantuvo con Abdul Karim, su más íntimo confidente, permaneció oculta. Ella tenía 68 años y dirigía un imperio cuando se conocieron. Él, a sus 24 años, llegaba como regalo de la India por su jubileo de oro. Abdul Karim ingresó en palacio como criado, pasó a ser "munshi" de la reina Victoria y secretario y la acompañó en importantes eventos hasta que, a la muerte de ella, todos los documentos que probaban su cercanía con la monarca fueron borrados de un plumazo.

Como testimonio de aquella polémica relación tan solo quedaron algunos retratos y un busto que representaban al joven. Expuestos en la casa de verano de la monarca en la isla de Wight, pasaron desapercibidos hasta que se topó con ellos la periodista Shrabani Basu en una visita. Ella fue la responsable de desentrañar la historia que el propio Eduardo VII había querido enterrar y de plasmarla en un libro, publicado en 2010. Su investigación dio el salto a la gran pantalla de la mano del director Stephen Frears y la gran Judi Dench en la película La reina Victoria y Abdul.

¿Quién fue Abdul Karim, "munshi" de la reina Victoria? India llevaba 29 años bajo dominio británico cuando comenzaron a prepararse las celebraciones por los 50 años de reinado de la reina Victoria. Por su jubileo de oro decidieron entregarle dos sirvientes, Mohammed Buksh y Abdul Karim. En un principio Abdul Karim iba a encargarse de atender a los comensales en la mesa, pero sus responsabilidades aumentaron con el tiempo al ganarse el aprecio de la reina, en quien despertó un gran interés por India. Judi Dench, Ali Fazal y Tim Pigott-Smith en 'La reina Victoria y Abdul' Designado "munshi", palabra con la que en su país de origen llamaban a los profesores de idiomas y secretarios, Karim le enseñó urdu e hindi y llevó el curry a la dieta habitual de la reina Victoria. Ella, en cambio, le otorgó numerosos privilegios: Podría portar espada, lucir sus medallas en la corte o llevar a sus familiares con él a Inglaterra. Según aseguraba Shrabani Basu a la BBC, "en las cartas que le escribió a lo largo de los años, entre su llegada a Reino Unido y su muerte en 1901, la reina firmaba como 'tu madre cariñosa' y 'tu amiga más cercana'". Judi Dench y Ali Fazal en 'La reina Victoria y Abdul' Estuvieron muy unidos hasta su muerte, tanto que la reina Victoria quiso que Abdul Karim tuviera una importante posición en su funeral como uno de los principales dolientes. Así fue. Sin embargo, el recelo y el malestar que había en la corte hacia la relación entre la monarca y el otrora sirviente llevó a su expulsión. Eduardo VII despidió a Abdul Karim y ordenó destruir la correspondencia que guardaba de su madre. Abdul abandonó Inglaterra y regresó a India. Murió ocho años después.