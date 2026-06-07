Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 8 al 14 de junio

Arrancamos semana, con visita papal y comienzo del Mundial de fútbol incluido, y en RTVE Play te proponemos nuevos contenidos originales y exclusivos, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. En la semana del 8 al 14 de junio, se estrena El perro andaluz, el nuevo gran formato de entretenimiento creado y conducido por Manu Sánchez, que combina humor, música, actualidad, entrevistas y reflexión social para aportar una mirada contemporánea y abierta de las cosas.

Como no podía ser de otra manera, el fútbol también es el protagonista esta semana, con un nuevo capítulo de CTA, y el estreno de Fútbol de calle, un videopodcastque aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial y quemezcla tertulia, comedia y cultura pop futbolera.

Esta semana llega también un nuevo capítulo de Lo que pasó, pasó con Núria Marín y sus colaboradoras, también tenemos los mejores contenidos y entrevistas LGTBIQ+ en un nuevo episodio de Está el horno para bollos, tras el éxito de su especial en Fuengirola por el Fulanita Fest 2026.

Además... ¡Volvemos con los programas culinarios! Javi Hoyos regresa con un nuevo Teleplanistas para analizar todo lo que suceda en MasterChef. Por supuesto, no faltará la visita del último expulsado o expulsada del talent culinario.

No te olvides de que en nuestra plataforma puedes encontrar el mejor cine nacional e internacional, con una cartelera cargada de estrenos. Disfruta también de los cortos que ya tienes disponible en RTVE Play.

En Play (lunes a jueves, a partir de las 15:30 horas) En Play arranca a las 15:30 horas de la tarde con El Recreo. Esta semana, se emitirá en directo el martes, miércoles y jueves. Ángela Fernández y Valeria Ros, acompañadas de los mejores colaboradores, analizan la información más viral e impactante que se mueve en redes sociales. Te cuentan las últimas tendencias, los reel más virales, la deep web, y todo lo que aún no sabes y que te va a flipar. ¿Te lo vas a perder? El recreo En Play - El Recreo - Programa 55 ¿Es la verbena la cumbre de la cultura popular? Hoy en El Recreo nos ponemos nostálgicos y tropicales con la visita de Ortiga; artista gallego y creador de nuestra sintonía rtve play Dentro de En Play puedes disfrutar también de los mejores videopódcast. Además, esta semana, de lunes a miércoles llegaLa Retaguardia,con el repaso más curioso de la actualidad que hace Inés Hernand. A partir de las 20:35 horas, desde el humor y la sátira, Inés está acompañada por Marina Lobo,Nerea Pérez de las Heras, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. La retaguardia En Play - La Retaguardia - 04/06/2026 Inés Hernand aprovecha el "Día Mundial de la Fertilidad" para hacer una denuncia a la mercantilización del deseo de ser madre rtve play

Mañana más En Play (lunes a jueves) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota.

LUNES 8 DE JUNIO

Lo que pasó, pasó Este domingo se emite nuevo capítulo de Lo que pasó, pasó, un espacio que presenta Núria Marín y en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson. Aquí, entre risas y mucha guasa, hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas. Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó - Programa 2 - Galanes: De Bertín Osborne a Manu Ríos ¿Quedan 'hombres' como los de antes? Boris Izaguirre, Paloma Barrientos, Samantha Hudson y Víctor Clares analizan la evolución del "galán clásico". rtve play

Mi persona favorita Un videopodcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. Un acogedor salón por el que capítulo a capítulo irán pasando invitados e invitadas, "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo. Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 11 - Juan Herrera El guionista y actor Juan Herrera se sienta en el sofá de 'Mi persona favorita' con Arturo y Dani para plantar cara a la seriedad. rtve play

Cosas de Palacio Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales… Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 12 - Finales alternativos Ángela Echaniz, Alejandro Bordanove, Manu Imízcoz y María Redondo inventan finales alternativos para Santos en 'Cosas de palacio' rtve play

MARTES 9 DE JUNIO

El método Delicious Marta Sanahuja abre las puertas de su casa en El Método Delicious, el formato donde explicará su filosofía de vida a través de diferentes recetas. En los diferentes programas, Delicious Martha elabora algunas de las recetas con las que dio un giro a su vida y le ayudaron a escapar de su "etapa más oscura". El Método Delicious El Método Delicious - Episodio 6 - Recetas fáciles y rápidas para hacer pan en casa En este programa de 'El Método Delicious', Marta Sanahuja nos enseña un 'fondo de despensa' indispensable en su cocina, el pan sin amasado. rtve play

Teleplanistas Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'. Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 5 - Entrevista con Javier ('MasterChef') y Carlos del Amor Javi Hoyos y Marta Verona cuentan en 'Teleplanistas' con el último expulsado: Javier. Además, charlamos con Carlos del Amor sobre el proyecto de la Sagrada Familia rtve play

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

Está el horno para bollos Llega aPlayz un nuevo capítulo de la cuarta temporada de su exitoso videopodcastEstá el horno para bollos. Bajo la conducción de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, el formato continuará explorando perfiles inspiradores de mujeres lesbianas y bisexuales y analizando temas clave para la comunidad LGTBIQ+. El contenido estará disponible bajo demanda en las plataformas de RTVE Play, RNE Audio, Spotify y el canal oficial de YouTube de Playz. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 4 - Episodio 5 - Especial 'Está el horno para bollos by Fulanita Fest' con Chanel, Ptazeta, Violeta Hódar y Carla Flila Playz lanza el Especial 'Está el horno para bollos by Fulanita Fest' con la cantante Chanel, la rapera Ptazeta, la artista Violeta Hódar y la creadora de contenido Carla Flila. rtve play

JUEVES 11 DE JUNIO

La Semana Conducido por Pepa Bueno, La Semana es un videopodcast que analiza temas de actualidad desde un enfoque diferente, con la perspectiva de sus protagonistas o afectados y la de expertos que conversan con la periodista para entender el contexto. La semana La semana, con Pepa Bueno - Capítulo 6: Orgullo católico Pepa Bueno analiza el repunte de la fe católica entre los jóvenes en 'Orgullo católico', sexto capítulo de 'La semana' rtve play

Estreno Fútbol de Calle Dentro de la programación de En Play para el Mundial, RTVE Play estrena Fútbol de Calle, un videopodcast presentado por cuatro 'pichichis' de élite: Pedro 'el ingeniero', Iván Faor, La Sotanita y Javi Torres. Fútbol de Calle es un formato que aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial que ofrecerá RTVE Play en versión 'panchaga-premium'. Alejado de debates pesados o turras tácticas, este programa viene para hablar de fútbol real, de barro y del Mundial más largo de la historia como si estuvieras en el bar o viéndolo en casa con tus colegas. Una divertida y explosiva mezcla de tertulia, comedia y cultura pop futbolera en clave de Tik Tok que no te dejará indiferente.

CTA Con la inauguración del Mundial 2026, llega un nuevo capítulo de CTA para analizar con humor, pero sin perder de vista la información deportiva, todo lo que dé de sí esta ceremonia inaugural. Si te gusta el deporte y quieres pasártelo bien, no te pierdas este espacio en RTVE Play. CTA CTA - Programa 11 - Comité Térmico de Árbitros ¡Por fin en el CTA no nos vamos a centrar sólo en fútbol! Os presentaremos los deportes más extraños de la actualidad, además de demostrar que el fútbol puede ser peligroso rtve play

Estreno El perro andaluz RTVE estrena El perro andaluz, espacio conducido por Manu Sánchez que combina humor, música, actualidad, entrevistas y reflexión social desde una mirada contemporánea, abierta y conectada con todo el país desde Andalucía. Un programa de entretenimiento que arranca después del partido inaugural del Mundial de fútbol. Otros programas 'El perro andaluz', con Manu Sánchez: Estreno, el 11 de junio 'El perro andaluz' by Manu Sánchez es el nombre del programa que se estrenará el 11 de junio en La 1 y RTVE Play. ¡Guiño cinematográfico incluido! Ver ahora