Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 8 al 14 de junio
- Fútbol de Calle y El perro andaluz, dos espacios de entretenimiento que ya puedes disfrutar en RTVE Play
- Todas las películas, series, y programas gratis en streaming en RTVE Play
Arrancamos semana, con visita papal y comienzo del Mundial de fútbol incluido, y en RTVE Play te proponemos nuevos contenidos originales y exclusivos, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. En la semana del 8 al 14 de junio, se estrena El perro andaluz, el nuevo gran formato de entretenimiento creado y conducido por Manu Sánchez, que combina humor, música, actualidad, entrevistas y reflexión social para aportar una mirada contemporánea y abierta de las cosas.
Como no podía ser de otra manera, el fútbol también es el protagonista esta semana, con un nuevo capítulo de CTA, y el estreno de Fútbol de calle, un videopodcastque aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial y quemezcla tertulia, comedia y cultura pop futbolera.
Esta semana llega también un nuevo capítulo de Lo que pasó, pasó con Núria Marín y sus colaboradoras, también tenemos los mejores contenidos y entrevistas LGTBIQ+ en un nuevo episodio de Está el horno para bollos, tras el éxito de su especial en Fuengirola por el Fulanita Fest 2026.
Además... ¡Volvemos con los programas culinarios! Javi Hoyos regresa con un nuevo Teleplanistas para analizar todo lo que suceda en MasterChef. Por supuesto, no faltará la visita del último expulsado o expulsada del talent culinario.
No te olvides de que en nuestra plataforma puedes encontrar el mejor cine nacional e internacional, con una cartelera cargada de estrenos. Disfruta también de los cortos que ya tienes disponible en RTVE Play.
En Play (lunes a jueves, a partir de las 15:30 horas)
En Play arranca a las 15:30 horas de la tarde con El Recreo. Esta semana, se emitirá en directo el martes, miércoles y jueves. Ángela Fernández y Valeria Ros, acompañadas de los mejores colaboradores, analizan la información más viral e impactante que se mueve en redes sociales. Te cuentan las últimas tendencias, los reel más virales, la deep web, y todo lo que aún no sabes y que te va a flipar. ¿Te lo vas a perder?
Dentro de En Play puedes disfrutar también de los mejores videopódcast. Además, esta semana, de lunes a miércoles llegaLa Retaguardia,con el repaso más curioso de la actualidad que hace Inés Hernand. A partir de las 20:35 horas, desde el humor y la sátira, Inés está acompañada por Marina Lobo,Nerea Pérez de las Heras, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.
Mañana más En Play (lunes a jueves)
Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota.
LUNES 8 DE JUNIO
Lo que pasó, pasó
Este domingo se emite nuevo capítulo de Lo que pasó, pasó, un espacio que presenta Núria Marín y en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson. Aquí, entre risas y mucha guasa, hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas.
Mi persona favorita
Un videopodcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. Un acogedor salón por el que capítulo a capítulo irán pasando invitados e invitadas, "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo.
Cosas de Palacio
Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales…
MARTES 9 DE JUNIO
El método Delicious
Marta Sanahuja abre las puertas de su casa en El Método Delicious, el formato donde explicará su filosofía de vida a través de diferentes recetas. En los diferentes programas, Delicious Martha elabora algunas de las recetas con las que dio un giro a su vida y le ayudaron a escapar de su "etapa más oscura".
Teleplanistas
Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'.
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
Está el horno para bollos
Llega aPlayz un nuevo capítulo de la cuarta temporada de su exitoso videopodcastEstá el horno para bollos. Bajo la conducción de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, el formato continuará explorando perfiles inspiradores de mujeres lesbianas y bisexuales y analizando temas clave para la comunidad LGTBIQ+. El contenido estará disponible bajo demanda en las plataformas de RTVE Play, RNE Audio, Spotify y el canal oficial de YouTube de Playz.
Playz lanza el Especial 'Está el horno para bollos by Fulanita Fest' con la cantante Chanel, la rapera Ptazeta, la artista Violeta Hódar y la creadora de contenido Carla Flila.
JUEVES 11 DE JUNIO
La Semana
Conducido por Pepa Bueno, La Semana es un videopodcast que analiza temas de actualidad desde un enfoque diferente, con la perspectiva de sus protagonistas o afectados y la de expertos que conversan con la periodista para entender el contexto.
Estreno Fútbol de Calle
Dentro de la programación de En Play para el Mundial, RTVE Play estrena Fútbol de Calle, un videopodcast presentado por cuatro 'pichichis' de élite: Pedro 'el ingeniero', Iván Faor, La Sotanita y Javi Torres. Fútbol de Calle es un formato que aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial que ofrecerá RTVE Play en versión 'panchaga-premium'. Alejado de debates pesados o turras tácticas, este programa viene para hablar de fútbol real, de barro y del Mundial más largo de la historia como si estuvieras en el bar o viéndolo en casa con tus colegas. Una divertida y explosiva mezcla de tertulia, comedia y cultura pop futbolera en clave de Tik Tok que no te dejará indiferente.
CTA
Con la inauguración del Mundial 2026, llega un nuevo capítulo de CTA para analizar con humor, pero sin perder de vista la información deportiva, todo lo que dé de sí esta ceremonia inaugural. Si te gusta el deporte y quieres pasártelo bien, no te pierdas este espacio en RTVE Play.
Estreno El perro andaluz
RTVE estrena El perro andaluz, espacio conducido por Manu Sánchez que combina humor, música, actualidad, entrevistas y reflexión social desde una mirada contemporánea, abierta y conectada con todo el país desde Andalucía. Un programa de entretenimiento que arranca después del partido inaugural del Mundial de fútbol.
Podcast, el podcast
Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como una de los contenidos más interesantes de la temporada.
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. Esta semana estrenamos RTVE Feria del Libro para que disfrutes de los mejores títulos de uno de los eventos literarios por excelencia. Además, la plataforma cuenta con un canal específico de En Play, para ofrecerte los contenidos más frescos y actuales en el momento en el que los necesites: RTVE En Play. Te proponemos otros canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Conciertos de Radio 3, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa.