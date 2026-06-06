Una ruta literaria por la fronteriza Trieste

La ciudad de Trieste es una de las anomalías geográficas y culturales más fascinantes de Europa. Su estatus de puerto franco del Imperio Austrohúngaro la convirtió en una encrucijada donde colisionaron las identidades italiana, eslava y germánica. Esta condición fronteriza, sumada al aislamiento político tras la caída del imperio, transformó a la ciudad en un enclave favorable a la introspección psicológica y la vanguardia. Página Dos viaja hasta Italia para recorrer las calles de Trieste y recordar a sus autores más relevantes.

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Durante los siglos XIX y XX Trieste fue uno de los puntos clave en el mapa del psicoanálisis y la novela psicológica, con la presencia de Sigmund Freud, que vivió allí en su juventud y estudió biología marina. Italo Svevo, amigo íntimo de James Joyce, plasmó esa neurosis de entreguerras en La conciencia de Zeno, mientras que Umberto Saba tradujo el paisaje urbano y la cotidianidad triestina en una poesía clara cargada de dolor.