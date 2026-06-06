Una ruta literaria por la fronteriza Trieste
- Claudio Magris, James Joyce, Susanna Tamaro o Sigmund Freud vivieron en la melancólica Trieste
- Un paseo por la ciudad que fraguó la identidad centroeuropea y la modernidad literaria en el siglo XIX
La ciudad de Trieste es una de las anomalías geográficas y culturales más fascinantes de Europa. Su estatus de puerto franco del Imperio Austrohúngaro la convirtió en una encrucijada donde colisionaron las identidades italiana, eslava y germánica. Esta condición fronteriza, sumada al aislamiento político tras la caída del imperio, transformó a la ciudad en un enclave favorable a la introspección psicológica y la vanguardia. Página Dos viaja hasta Italia para recorrer las calles de Trieste y recordar a sus autores más relevantes.
Durante los siglos XIX y XX Trieste fue uno de los puntos clave en el mapa del psicoanálisis y la novela psicológica, con la presencia de Sigmund Freud, que vivió allí en su juventud y estudió biología marina. Italo Svevo, amigo íntimo de James Joyce, plasmó esa neurosis de entreguerras en La conciencia de Zeno, mientras que Umberto Saba tradujo el paisaje urbano y la cotidianidad triestina en una poesía clara cargada de dolor.
La sombre alargada de Claudio Magris
Trieste continuó alimentando el mito de Mitteleuropa con Claudio Magris, que se consagró como el cartógrafo de esta identidad híbrida, con la memoria y las fronteras difusas como tema principal de sus obras más populares: Danubio, Stadelmann, Ítaca y más allá, Utopía y desencanto. Por su parte, la superventas Susanna Tamaro renovó el idilio de la ciudad con la narrativa íntima y emocional en Donde el corazón te lleve. Del periodista Paolo Rumiz cabe destacar sus trabajos sobre las profundas transformaciones en los Balcanes, la guerra de Yugoslavia y la invasión estadounidense de Kabul. Y Boris Pahor narró en esloveno los horrores del fascismo y los campos de concentración desde la experiencia triestina.
Viajar es una cura de humildad
La ruta literaria de Página Dos se completa con un paso por la vecina Pordenone, una ciudad que ha sabido reinventarse como una de las capitales editoriales de Italia. Su cita más importante es Pordenonelegge, un festival literario de trascendencia internacional que inunda las plazas y palacios históricos cada septiembre con lectores y autores de primera línea. La iniciativa "Caro autore, ti scrivo" es un concurso que conecta directamente a los jóvenes lectores con los escritores del festival a través de las reseñas. El dinamismo de la ciudad se constata en la escuela de escritura Pordenonescrive, apadrinada por autores locales de gran arraigo entre el público juvenil, como el profesor y novelista Enrico Galiano.
La siguiente parada del equipo de Página Dos es Gorizia, que personifica el drama y la belleza de la literatura de frontera. Su festival èStoria está dedicado a la divulgación de la historia y la narrativa histórica, mientras que la vibrante Book Week se celebra en el centro de la ciudad. Gorizia mantiene un estrecho lazo con la poética trágica de la Primera Guerra Mundial, que el célebre poeta Giuseppe Ungaretti inmortalizó mientras combatía en las trincheras del frente del río Isonzo. Udine completa este itinerario aportando una elegancia intelectual de raíces friulanas y un compromiso con el debate contemporáneo, con citas como Storie di confine, que reúne a pensadores y novelistas de la talla de Helena Janeczek para reflexionar sobre los límites de la geopolítica y el humanismo.