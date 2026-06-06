Cine y deporte a las puertas del Mundial: Woody Harrelson protagoniza ‘Champions', el remake de 'Campeones'

El deporte es un elemento de integración, unión y confraternización. Y el cine así lo ha reflejado en numerosas ocasiones. Por eso, a las puertas del Mundial de EEUU, México y Canadá, una película como Campeones es vital para recordar estos valores. Cuando Paul Brooks, productor de comedias históricas como Mi gran boda griega o Dando la nota, la vio por primera vez, se emocionó. “Nunca había visto algo así, es una película mágica”, llegó a decir. Éste es el germen de Champions, el remake de la exitosa comedia dramática de Javier Fesser.

Campeones fue el gran éxito del cine español de 2018. Más de tres millones de espectadores acudieron a las salas para ver en la gran pantalla la historia de un equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad intelectual. La película recaudó casi 20 millones de euros en España y más de 27 millones en todo el mundo y consiguió tres Premios Goya, además de ser nominada para representar a España en los Óscar. Pero Campeones fue solo el comienzo del éxito de este equipo, basado en las experiencias reales del Club Aderes, de Burjassot (Valencia). La historia continuó con Campeonex, en la que parte de elenco original se volvió a reunir para afrontar nuevos retos en la pista de atletismo, y atrajo la atención también fuera de nuestras fronteras. Tanto, que fue ampliamente replicada.

'Champions', de Bobby Farrell

Primera película en solitario para Bobby Farrell Campeones cuenta con cinco remakes. La más exitosa fue precisamente Champions, que se estrenó en 2023. Tras el éxito que logró la versión original en nuestro país, la productora Universal percibió potencial en adaptar la historia al público norteamericano, por lo que no dudó en adquirir los derechos. Sumó al proyecto a Paul Brooks, con un amplio bagaje en la producción de comedias. A su lado estaba Jeremy Plager, conocido en el universo cinematográfico norteamericano también por su faceta de manager de actores, entre los que figuran nombres como Woody Harrelson, el mítico camarero Woody Boyd de Cheers y con títulos a su espalda como El escándalo de Larry Flint o El mensajero, por las que fue nominado a los Óscar. Bastó un visionado de la película para que Harrelson diera el “sí, quiero”, y fue tanta su implicación que no sólo actúa como protagonista, sino también como productor ejecutivo. Fue además quien sugirió a Bobby Farrelly para dirigir la película. Harrelson y Farrelly eran viejos conocidos. De hecho, Peter Farrelly, hermano de Bobby, y con el que había compartido hasta ese momento la mayor parte de los rodajes, llegó a ser compañero de piso de Harrelson cuando se mudó a Los Ángeles y los tres colaboraron en películas como Vaya par de idiotas. “Siempre he dicho que Bobby y Pete están entre las personas más divertidas que conozco. Son absolutamente tronchantes, pero al igual que en sus películas, hay mucho corazón en ellos. Cuando surgió este proyecto, supe que él tenía que ser la persona que lo dirigiera. Me alegro de que haya dicho que sí”, comentó Harrelson durante la presentación de Champions. Los hermanos Farrelly son sinónimo de comedia de éxito. De hecho, de sus manos han salido algunas de los mayores éxitos en taquilla de los ’90 dentro de este género como Algo pasa con Mary, Dos tontos muy tontos o Yo, yo mismo e Irene. Precisamente, Champions marcó un punto de inflexión en la fructífera asociación de los hermanos Farrelly, puesto que fue la primera película que dirigió en solitario Bobby. No fue una decisión suya. De hecho, vino motivado por la decisión de Peter de empujar su carrera en solitario, lo que obligó a su hermano a buscar sus propios proyectos. Pese a su amplia filmografía, no fue la primera opción para Universal. La productora tanteó también la posibilidad de que tras las cámaras se colocara el británico Peter Cattaneo, que había alcanzado la fama por Full Monty. Como entrenador, antes de Harrelson, una de las opciones que se puso sobre la mesa fue recurrir a Tom Hanks.

Las condiciones de Fesser El guion de Champions lo firma Mark Rizzo, quien trató de mantenerse fiel a la historia original. Harrelson es Marcus Aldridge, un entrenador de baloncesto de la que se gana la vida como asistente en un equipo universitario en una pequeña localidad del estado de Iowa. Una noche de borrachera, sufre un accidente de coche, lo que le lleva delante de un juez que le da a elegir entre cumplir condena en prisión o sustituirla por servicios comunitarios como entrenador de un equipo de baloncesto formado por jugadores con discapacidad. El equipo se conoce como The Friends. Muchas son las analogías entre Campeones y Champions que, sin ir más lejos, está doblada al español por algunos de los actores originales de la cinta. Además, se mantiene el mismo tono y estilo, poniendo el foco en la integración y superación personal y con cierto aire de comedia. Incluso, algunas de las escenas más icónicas de la original, prácticamente se recrean en la versión norteamericana, aunque adaptadas al contexto local y al público al que se dirigen: por ejemplo, los equipos de fútbol y baloncesto participan en ligas universitarias, muy populares en EE.UU. Todo ello es debido a que el creador y director de Campeones, Javier Fesser, puso como condición para vender los derechos a Universal que se debía mantener la esencia original de la política. Por ello, el final debía respetarse y mantenerse y, sobre todo, los diez protagonistas debían ser actores con discapacidades reales. Universal aceptó…, aunque con peros. A Fesser le inquietó especialmente el trato que dieron los productores a los protagonistas, ya que él había adaptado su guion a las discapacidades de los actores elegidos, mientras que, en EEUU, eran los actores los que tuvieron que ajustarle a lo escrito. Es decir, pasaron a interpretar un papel, no se interpretaron a ellos mismos. También se tomaron ciertas licencias a la hora de plasmar la relación sentimental del entrenador, mucho más enrevesada que en la versión original puesto que resulta ser la hermana de un miembro del equipo. Esto afectó también notablemente al foco, que pasó a estar sobre este jugador, restándolo coralidad a la película. La banda sonora elegida por los productores para Champions también es llamativa. En la versión original, uno de los pilares para trasmitir la historia es la música compuesta por Rafa Arnau, aunque se recuerde especialmente el tema Éste es el momento, compuesto por Coque Malla, por el que ganó el Goya a mejor canción original en 2018. En el remake, la música también es protagonista, con temas como Tubthumping, de Chumbawamba, con la que todo el elenco aparece bailando, o Phoenix, que fue compuesta y aparece interpretada al piano al comienzo de los créditos finales por el propio Harrelson. 'Champions', de Bobby Farrell

De baloncesto pasó a fútbol en la versión saudí La versión norteamericana de Campeones fue una de las más conocidas de la larga saga de remakes del título español. De hecho, se hizo una versión alemana y otra saudí, en este caso, dirigida por Manuel Calvo, que había sido primer ayudante de dirección del filme original y que coescribió la adaptación junto con Javier Fesser. “Es una experiencia similar, pero con las diferencias del idioma y el contexto cultural”, explicó Calvo durante el rodaje de la película. Al igual que ocurrió con Champions, esta versión se adaptó al contexto local, por lo que era el fútbol, el deporte rey en Arabia Saudí, la disciplina que practicaba el equipo.