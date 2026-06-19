Radio 3 Extra presenta 'Indestructibles: 30 años de La Habitación Roja'

En 2026, La Habitación Roja celebra su 30.º aniversario con una gira conmemorativa y con un disco para el que la banda ha vuelto a grabar algunas de las canciones de su repertorio y que verá la luz a finales de año.

Una celebración a la que Radio 3 Extra se suma con Indestructibles, una serie documental en la que se narra la trayectoria de uno de los grupos más queridos de nuestra escena a través de las voces de sus cuatro componentes históricos: Jorge Martí, Jose Marco, Pau Roca y Marc Greenwood.

Surgidos a mediados de la década de los 90 en la localidad valenciana de L’Eliana, La Habitación Roja apareció en plena efervescencia del fenómeno musical independiente de nuestro país y, desde el comienzo, se distinguió de otras bandas coetáneas por una propuesta en la que convivían la rotundidad de su sonido y el peso melódico de sus canciones, además de por su apuesta por interpretarlas en castellano (al contrario que muchos grupos de la época, que optaron por el inglés).

Cualidades que, a grandes rasgos, se han mantenido durante sus 30 años de carrera, contribuyendo a configurar un sello inconfundible, tanto en lo musical como en lo emocional, así como a la longevidad y la solidez de una trayectoria que repasaremos a través de sus canciones y de las palabras de sus autores.

Desde sus modestos pero entusiastas inicios hasta su actual condición de clásicos, pasando por periodos de consolidación y no pocos altibajos vitales y profesionales, han salido siempre adelante gracias a su honestidad, su valor artístico y una relación de amistad imperecedera entre Jorge, Jose, Pau y Marc, que siempre ha estado en la base de su periplo musical y que ha hecho que La Habitación Roja sea, efectivamente, "Indestructible".

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