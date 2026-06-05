Ver para crear y crear para ver en el Día C

Cada año, la creatividad publicitaria española tiene una cita imprescindible en Donostia / San Sebastián. Allí, en el Palacio Kursaal, el Club de Creatividad (c de c) celebra el Día C, un encuentro que reúne a profesionales de la publicidad, la comunicación, el diseño, la cultura, la tecnología y la innovación para reflexionar sobre las ideas que están definiendo el presente y el futuro de la industria.

La edición de 2026 se celebró los días 17 y 18 de abril bajo el lema “Ver para crear”, una invitación a observar el mundo con curiosidad, cuestionar lo establecido y descubrir nuevas formas de imaginar. Dos jornadas de ponencias, encuentros y conversaciones que culminaron con la entrega de los Premios Nacionales de Creatividad, los galardones que reconocen los trabajos más destacados del año y que formarán parte del prestigioso Anuario de la Creatividad Española.

Ver para crear es el lema del Día C 2026 (club de creatividad)

Metrópolis viajó hasta San Sebastián para conversar con algunos de los protagonistas de esta edición. Creativos, artistas, expertos en inteligencia artificial, comunicadores y profesionales de distintas disciplinas comparten sus reflexiones sobre el valor de las ideas, el papel de la tecnología, la importancia de la emoción y los desafíos de la creatividad contemporánea.

Ver para crear... melodías inolvidables La publicidad se recuerda muchas veces por una imagen, pero permanece en la memoria gracias a una melodía. Por primera vez, el Premio c de c de Honor ha reconocido a uno de los grandes pilares invisibles de la creatividad publicitaria: la música. Los galardonados de esta edición, Coloma Fernández Armero, Jose Battaglio y Toni Mir, representan décadas de trabajo componiendo algunas de las piezas sonoras que han acompañado a generaciones enteras de espectadores. Canciones, melodías y universos acústicos capaces de convertir una campaña en un recuerdo colectivo. Porque pocas herramientas son tan eficaces para generar emoción como la música. Basta recordar ejemplos tan reconocibles como Esto no se toca de IKEA o el inolvidable Del Pita Del de Coca-Cola para entender cómo una melodía puede convertirse en parte de la cultura popular. 42 Legados, 42 formas de ganar, creada por El Ruso de Rocky para LaLiga El programa también analiza una de las campañas premiadas de esta edición, 42 Legados, 42 formas de ganar, creada por El Ruso de Rocky para LaLiga, que se acompaña de la conocida composición ‘Contigo aprendí’ de Armando Manzanedo, una emotiva pieza que demuestra cómo el sonido, el ritmo y la emoción siguen siendo elementos fundamentales para construir relatos memorables.

Ver para crear... Emociones La directora de escena y escenógrafa Marta Pazos ha construido una trayectoria artística basada en el poder narrativo del color, la imagen y el espacio. Sus montajes teatrales transforman la escenografía en una experiencia emocional donde cada elemento visual contribuye a construir significado. 'SAFO', pieza creada por la directora de escena y escenógrafa Marta Pazos En su conversación con Metrópolis reflexiona sobre cómo las emociones también pueden diseñarse y cómo la creatividad nace muchas veces de la capacidad de generar atmósferas capaces de conmover al espectador. Una idea que conecta con algunas de las piezas premiadas en esta edición, como De Todo, para Olistic, reconocida por su dirección de arte, o Food Lovers Are Better Lovers, creada para Madrid Fusión, donde la fuerza de las imágenes y el montaje construyen experiencias visuales tan sugerentes como sensoriales.

Ver para crear... Impacto social La creatividad también puede influir en la conversación pública y participar activamente en procesos de transformación social y económica. Cómo sobrevivir a una opa hostil (ORIOLVILLAR para BANCO SABADELL, 2026) Gran Premio | Oro Ideas / Táctica / Campaña branding El Gran Premio de los Premios Nacionales de Creatividad 2026 ha recaído en la campaña desarrollada para Banco Sabadell durante el proceso de oposición a la OPA planteada por BBVA. Una campaña que trascendió el ámbito publicitario para convertirse en un fenómeno de movilización social, demostrando hasta qué punto una idea puede generar conversación, construir identidad colectiva e influir en la percepción pública de un acontecimiento. Un ejemplo de cómo la publicidad puede ir mucho más allá de la comunicación comercial para convertirse en una herramienta con capacidad de impacto real.

Ver para crear... Talento joven Desde hace quince años, Wences Sanz dirige RESET C, el espacio del Día C dedicado a descubrir las voces creativas que están llamadas a definir el futuro de la industria. En esta edición, el protagonismo recae en dos perfiles aparentemente opuestos pero unidos por la misma voluntad de experimentar: Ilayda Celep, directora creativa especializada en inteligencia artificial, y Ana de Alva, directora de cine, guionista y actriz. Tecnología y sensibilidad, algoritmos y cuerpo, innovación digital y creación analógica conviven en dos trayectorias que muestran cómo las nuevas generaciones entienden la creatividad desde perspectivas cada vez más diversas.

Ver para crear... Tecnología La inteligencia artificial ha estado presente en prácticamente todas las conversaciones del Día C 2026. Una tecnología que genera entusiasmo y preocupación a partes iguales, y que obliga a replantear conceptos como creatividad, autoría o innovación. Dreaming Ric (HAMLET para RICOH, 2026) Oro Montaje | Plata Sonido y música Metrópolis analiza algunas de las campañas premiadas que abordan estas cuestiones desde diferentes perspectivas. Entre ellas, Dreaming Ric, para Ricoh, y DeLonghi Computer, creada por LOLA MullenLowe para DeLonghi, dos ejemplos que exploran las posibilidades creativas de la tecnología sin renunciar a la importancia de la idea. Porque la cuestión ya no parece ser si utilizaremos inteligencia artificial, sino cómo queremos hacerlo.

Ver para crear... Algo diferente La creatividad suele avanzar cuando alguien decide mirar las cosas desde otro lugar. Ese espíritu está presente en LOVE, el sorprendente videoclip realizado por Espadaysantacruz Studio para OK GO, reconocido por su innovador uso de la tecnología. Una pieza que juega con la percepción, la ilusión óptica, el movimiento y la música para construir una experiencia visual difícil de olvidar. LOVE (ESPADAYSANTACRUZ Studio para OK GO, 2026) Plata Mejor uso de la tecnología También conecta con las reflexiones de Alvin Cruz, director creativo especializado en la construcción de universos narrativos donde convergen diseño, tecnología y storytelling. Su trabajo explora nuevas formas de experiencia visual que van más allá de los formatos publicitarios tradicionales.

Ver para crear... Un nuevo museo ¿Cómo conseguir que una institución con más de doscientos años siga siendo relevante para nuevas generaciones? El director de comunicación del Museo del Prado, Carlos Chaguaceda, comparte algunas de las claves que han convertido al museo en un referente de comunicación cultural. Desde sus exitosas estrategias en redes sociales hasta su capacidad para acercar el arte al gran público mediante un lenguaje cercano, accesible y contemporáneo. Una lección sobre cómo la curiosidad sigue siendo una de las herramientas más poderosas para conectar con las personas.