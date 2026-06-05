Especial 'LaLiBéLuLa' desde el jardín de Can Prunera

LaLiBéLuLa de Radio 3 viaja hasta el jardín de Can Prunera, la casa modernista de Sóller, en Mallorca.

El viernes 12 de junio, a las 18:30h, grabaremos un especial con nuestros anfitriones y algunos músicos de sus Nits de Libèl•lula y contaremos con la actuación de Joana Gomila y Laia Vallés.

Planazo de tardeo si estás por allí.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo, así que inscríbete en la web oficial de Can Prunera. ¡Vuela!