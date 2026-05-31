Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba, triángulo amoroso en familia en 'El marido de mi hermana'
- La comedia romántica iba a contar inicialmente con otra actriz
- Estrenos de cine en RTVE Play del 25 al 31 de mayo
Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba protagonizan un complicado triángulo amoroso en El marido de mi hermana, una comedia romántica donde el ex James Bond acaba dividido entre dos mujeres que resultan ser hermanas. Interpreta en la película a Richard Haig, un profesor que imparte clases de literatura en Cambridge y que mantiene una relación con Kate, una de sus jóvenes alumnas. Mientras espera a su novia para conocer al fin a su familia, queda cautivado por una mujer que conoce en un bar, Olivia. Sin embargo, pronto descubre dos noticias que cambiarán su vida: Olivia es su cuñada y Kate está embarazada.
Para complicarlo todo aún más, Kate y Olivia ya han tenido su dosis de mentiras en el pasado. Su padre llevó una doble vida, con dos familias que no sabían nada la una de la otra, un trauma que les hizo prometerse que nunca tendrían secretos entre ellas. Richard se casa con Kate y cambia Cambridge por Los Ángeles y los flirteos por los pañales, pero su química con Olivia no queda del todo enterrada.
La actriz que pudo haber sido Salma Hayek
Aunque Pierce Brosnan, Jessica Alba y Salma Hayek acabaron siendo los protagonistas de la película, en un principio el triángulo amoroso no iba a ser así. El fichaje de la mexicana llegó después de que otra actriz abandonara el proyecto: Kristin Scott Thomas iba a interpretar originalmente el papel de Salma Hayek, pero finalmente no participó. No trascendieron los motivos. Quienes sí salieron en El marido de mi hermana, más allá de sus tres estrellas titulares, fueron Malcolm McDowell y Ben McKenzie.
Con Malcolm McDowell se originó, por cierto, una situación imposible. Interpreta en la película al padre del personaje de Pierce Brosnan, pero solo se llevan 10 años. Es solo una de las cuestiones relativas a la edad que cabe destacar de la película. Salma Hayek recalca también la diferencia de edad entre los personajes de Pierce Brosnan y Jessica Alba, por lo que muchos se preguntarán por la edad de sus actores. En el momento del rodaje, Pierce Brosnan tenía 60 años, Jessica Alba 32 y Salma Hayek 47. ¿Y si Kristin Scott Thomas hubiese hecho de Olivia? Habría tenido en aquel momento 53 años, algo más cerca de la edad de Brosnan.
Los otros títulos de El marido de mi hermana
Muchas películas acaban recibiendo peculiares traducciones en su título al saltar de un país a otro. North by Northwest se llamó en España Con la muerte en los talones, Some Like It Hot pasó a Con faldas y a lo loco, The Parent Trap se rebautizó como Tú a Boston y yo a California... El caso de El marido de mi hermana es especial, porque tiene multitud de títulos y todos muy distintos.
El proyecto nació como How To Make Love Like An Englishman (Cómo hacer el amor como un inglés, si bien Pierce Brosnan es irlandés), título que se mantuvo en Canadá. En Estados Unidos, de donde es la película, se estrenó como Some Kind of Beautiful (Algún tipo de belleza), mientras que los británicos mezclaron el romance y la profesión de profesor para que llegase a sus cines como Lessons in Love (Clases de amor). En España se optó por El marido de mi hermana, mientras que en Latinoamérica se tituló Los caballeros no tienen memoria.
El marido de mi hermana llega a RTVE Play, donde puede verse de forma gratuita por tiempo limitado. La plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE cuenta con un amplio catálogo que incluye grandes películas internacionales y muchas comedias románticas como esta de Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba.