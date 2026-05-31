Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba, triángulo amoroso en familia en 'El marido de mi hermana'

Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba protagonizan un complicado triángulo amoroso en El marido de mi hermana, una comedia romántica donde el ex James Bond acaba dividido entre dos mujeres que resultan ser hermanas. Interpreta en la película a Richard Haig, un profesor que imparte clases de literatura en Cambridge y que mantiene una relación con Kate, una de sus jóvenes alumnas. Mientras espera a su novia para conocer al fin a su familia, queda cautivado por una mujer que conoce en un bar, Olivia. Sin embargo, pronto descubre dos noticias que cambiarán su vida: Olivia es su cuñada y Kate está embarazada.

Malcolm McDowell, Salma Hayek, Pierce Brosnan y Jessica Alba en 'El marido de mi hermana'

Para complicarlo todo aún más, Kate y Olivia ya han tenido su dosis de mentiras en el pasado. Su padre llevó una doble vida, con dos familias que no sabían nada la una de la otra, un trauma que les hizo prometerse que nunca tendrían secretos entre ellas. Richard se casa con Kate y cambia Cambridge por Los Ángeles y los flirteos por los pañales, pero su química con Olivia no queda del todo enterrada.

La actriz que pudo haber sido Salma Hayek Aunque Pierce Brosnan, Jessica Alba y Salma Hayek acabaron siendo los protagonistas de la película, en un principio el triángulo amoroso no iba a ser así. El fichaje de la mexicana llegó después de que otra actriz abandonara el proyecto: Kristin Scott Thomas iba a interpretar originalmente el papel de Salma Hayek, pero finalmente no participó. No trascendieron los motivos. Quienes sí salieron en El marido de mi hermana, más allá de sus tres estrellas titulares, fueron Malcolm McDowell y Ben McKenzie. Pierce Brosnan y Salma Hayek en 'El marido de mi hermana' Con Malcolm McDowell se originó, por cierto, una situación imposible. Interpreta en la película al padre del personaje de Pierce Brosnan, pero solo se llevan 10 años. Es solo una de las cuestiones relativas a la edad que cabe destacar de la película. Salma Hayek recalca también la diferencia de edad entre los personajes de Pierce Brosnan y Jessica Alba, por lo que muchos se preguntarán por la edad de sus actores. En el momento del rodaje, Pierce Brosnan tenía 60 años, Jessica Alba 32 y Salma Hayek 47. ¿Y si Kristin Scott Thomas hubiese hecho de Olivia? Habría tenido en aquel momento 53 años, algo más cerca de la edad de Brosnan.