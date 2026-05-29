Radio 3 en la Feria del Libro de Madrid

Radio 3 vuelve a la Feria del Libro de Madrid con tres programas especiales abiertos al público desde el stand de RTVE, que reunirán a algunas de las voces más destacadas de la literatura, el cómic, el pensamiento crítico y la música.

Territorio 9 abre la programación con una edición en directo desde la Feria con la presencia de Paco Roca, que presenta su nuevo cómic, El viaje, una reflexión sobre la importancia de las relaciones de pareja y un trabajo que supone, además, su regreso al guion. Siguiendo uno de los lemas de esta edición de la Feria, «Leer y reír: dos formas de resistir», el programa conversa también con el equipo de El Jueves, referente del humor gráfico en España, cuando la histórica revista está a punto de cumplir cincuenta años.

Territorio 9 Territorio 9 - Desde la Feria del libro de Madrid con Paco Roca y El Jueves - 03/06/26 rne audio

La programación continua con un especial de Efecto Doppler que reúne a creadoras que exploran nuevas formas de narrar el cuerpo, la memoria y el territorio. Participan la periodista June Fernández, autora de Contenido explícito. Placer y censura en la cultura popular (Libros del K.O.), una obra situada entre la crónica y el diario íntimo que reflexiona sobre el placer y los lenguajes censurados. También conversan las escritoras Fernanda Trías y Mónica Ojeda, cuyas novelas El monte de las furias y Chamanes eléctricos en la fiesta del sol convierten la montaña en un espacio donde se entrelazan la memoria, la violencia, el deseo y lo ancestral. El programa cuenta, además, con la actuación en directo de Juana Everett, que presenta Past Lives in California, un trabajo de inspiración folk atravesado por paisajes sonoros e historias personales.

Efecto Doppler Efecto doppler - Mónica Ojeda, Fernanda Trías, June Fernández y Juana Everett en la FLM - 05/06/26 rne audio

Ponemos punto final a la Feria del Libro con un especial de Hoy Empieza Todo en el que evaluamos cómo ha sido la edición de este año de la cita editorial. Contamos con un acústico de Guille Galván, entrevista con Amparo Llanos (Dover) por su traducción de las cartas de Jane Austen y también Máximo Pradera con el libro Memorias de un nieto confuso.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo - Especial Feria del Libro de Madrid - 12/06/26 rne audio

Tres citas especiales para disfrutar en directo de Radio 3 desde la Feria del Libro de Madrid y acercarse a algunas de las propuestas culturales más estimulantes del momento.