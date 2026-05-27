El Estambul del pasado y del presente conviven en la nueva novela de Zülfü Livaneli, 'La casa de Leyla'

El escritor turco Zülfu Livaneli tiene un perfil inusual en la literatura. Es el autor vivo más vendido de Turquía, ejerce como activista político y puede presumir también de una carrera como cantante y compositor, con canciones populares desde hace cuatro generaciones. Sus novelas, traducidas a más de treinta idiomas, dibujan grandes contrastes sociales e históricos, y se han adaptado al cine, el teatro y la ópera. El autor ha visitado Barcelona para presentar su última novela, La casa de Leyla (Galaxia Gutenberg). Página Dos se ha citado con él en el CCCB.

La protagonista de su obra más reciente es Leyla, una anciana que es la última descendiente de una antigua familia otomana. La mujer se ve obligada a abandonar su hogar frente al Bósforo, donde su familia ha residido durante generaciones, porque la casa es vendida de manera fraudulenta por el banco a un rico magnate y a su ambiciosa esposa. El hijo del antiguo jardinero de la villa acogerá a Leyla en su casa de Cihangir, un animado barrio de la parte europea de Estambul, y tratará de ayudarla a recuperar la casa de la que ha sido injustamente desalojada. En ese nuevo entorno Leyla observará de primera mano la precaria vida de los jóvenes, los bohemios y los marginados, y conocerá también a la novia de Yusuf, hija de inmigrantes turcos en Alemania, que no recibe con entusiasmo la llegada de la anciana.

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