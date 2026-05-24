Horario y dónde ver los III Premios de la Academia de la Música: ¡así los puedes seguir en directo!

  • Aitana, Amaia, Guitarricadelafuente, Rosalía o Rusowsky, entre los nominados
  • III Premios de la Academia de la Música de España, en La 2 y en RTVE Play
III Premios de la Academia de la Música

III Premios de la Academia de la Música

Rtve Play
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Este martes 26 de mayo, en el Palacio Municipal de IFEMA (Madrid), se va a celebrar la gala de los III Premios de la Academia de la Música de España. Una ceremonia que se podrá seguir en directo, a partir de las 22:20 horas, en La 2 y en RTVE Play y que presentará la actriz y cantante Leonor Watling.

Los premios abarcan 43 categorías que reconocen los mejores talentos del último año. Aitana, Amaia, Guitarricadelafuente, Rosalía o Rusowsky son algunos de los artistas nominados y que optan al premio de artista del año.

Varios artistas están nominados también en otras categorías como la de canción del año. Algunos de estos temas son: M.A.P.S., de Amaia; Full time papi, de Guitarricadelafuente; Caída libre, de Leiva ft. Robe; La perla de Rosalía; o MalibU de Rusowsky.

Participantes del Benidorm Fest

Numerosos artistas que han pasado por el Benidorm Fest también han logrado nominaciones en distintas categorías:

  • MAYO, a álbum de música electrónica por Mayo Season
  • KITAI, a canción pop/rock por El amor te da miedo
  • Çantamarta y Tony Grox, a mejor canción de música electrónica por El sur
  • Tanxugueiras, con doble nominación a mejor canción en galego/asturianu por As que nunca cantaron y Ghatiña Mansa, con Caamaño & Ameixeiras
  • Blanca Paloma, a mejor canción de BSO, series, videojuegos o sintonía por Caminar el tiempo
  • Karmento & Le Parody, a mejor canción de música alternativa: Mandamientos para la buena vida
  • Alice Wonder, a mejor ingeniería de grabación por Soulost
Benidorm FestBenidorm Fest 2026 - Final

Final del Benidorm Fest 2026, presentada por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, a los que se une Lalachus, desde el Palau Municipal d'Esports L'Illa de Benidorm. 

Benidorm Fest 2026 - Finalrtve play

Joan Manuel Serrat y el Café Central

Lo que sí conocemos ya son los premiados en dos categorías que designa directamente la Junta Directiva de la organización: Premio a Mejor Sala de Conciertos para el Café Central,y el Premio de Honor de la Academia de la Música de España, otorgado por primera vez y quereconoce la trayectoria de Joan Manuel Serrat.

También han logrado una nominación otros programas de RTVE como Imprescindibles, que se emite en La 2, y que ha sido nominado en la categoría de mejor documental. Por otra parte, Tete, tocar lo invisible, de Anna Solana y Jero Rodríguez, nominado a mejor videoclip musical versión larga.

Horario y dónde ver en directo la gala de los Premios

Este martes 26 de mayo, en La 2 y en RTVE Play vas a poder seguir en directo los IIIPremios de la Academia de la Música de España, a partir de las 22:20 horas. Un gala que estará presentada por la cantante y actriz Leonor Watling, y que organiza la Academia de la Música de España, que preside Sole Giménez.