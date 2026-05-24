'Allí me encontrarás', la inspiradora comedia romántica con unos paisajes impresionantes: ¿Dónde se rodó?
- Vanessa Redgrave participa en la película, que lleva al público a Irlanda
- Estrenos de cine en RTVE Play del 18 al 24 de mayo
Irlanda es la gran protagonista de Allí me encontrarás, una tierna comedia romántica ambientada en la isla Esmeralda en la que, como si de Notting Hill se tratara, una persona normal y corriente y una estrella de cine acaban enamorándose. Los protagonistas de esta historia, sin embargo, no se encuentran en una librería, sino en un avión camino a Irlanda. Allí viajan ambos, aunque por razones muy distintas.
Tras fallar su última audición del conservatorio, la joven violinista Finley Sinclair decide poner rumbo a Irlanda para coger fuerzas de cara a su próxima oportunidad… y seguir los pasos de su hermano, recientemente fallecido. Beckett Rush, por su parte, rueda allí su próxima película, la última entrega de una saga muy popular.
Finley y Beckett coinciden en el avión y luego en el pequeño hotel en el que ambos se alojan. Aunque no empiezan con muy buen pie, pronto llegan a un acuerdo: Ella le ayuda a ensayar sus escenas y él le ayuda a buscar el lugar que dibujó su hermano antes de morir. Mientras intenta recuperar la inspiración y empieza a acercarse a Beckett, Finley conoce a Cathleen Sweeney, una anciana algo cascarrabias con un pasado que enmendar.
Con Vanessa Redgrave
Rose Reid y Jedidiah Goodacre interpretan a Finley Sinclair y Beckett Rush, pareja protagonista con una tercera persona en discordia que se interpone entre ambos: Taylor, actriz de la saga que hizo famoso a Beckett y con quien finge tener una relación de cara a la prensa. Al personaje lo interpreta Kate McNamara, conocida por salir en una popular serie juvenil, Shadowhunters. Lo mismo le pasa a Saoirse-Monica Jackson, de Derry Girls, que aquí interpreta a la hija de los dueños del hotel.
Quien más brilla, como no podía ser de otra forma, es Vanessa Redgrave. La actriz, con un Oscar y otras tantas nominaciones a estos y otros premios, fue de las primeras en sumarse al proyecto. Aunque pensaban que era muy difícil que la británica quisiera participar, aceptó interpretar a Cathleen Sweeney, con una trama secundaria que atrapa.
También estaba claro el fichaje de Rose Reid, quien ya había trabajado antes con el director de la película. Además, el violín no era nada nuevo para ella. De pequeña tocaba, pero nunca al nivel que exhibe su personaje. "Estuve tres meses, incontables horas día sí y día no con un profesor de violín hasta poder tocar las canciones que se me ven tocar en pantalla", confesaba a la revista People. En la película, por cierto, toca el violín junto a otra persona cuya cara le será familiar a más de uno: Se trata de Patrick Bergin, quien aterrorizara al personaje de Julia Roberts en Durmiendo con su enemigo.
La magia de Irlanda
Allí me encontrarás descubre algunos de los lugares más impresionantes de la Irlanda rural, lejos de las calles de Dublín, Galway o Cork. El pintoresco pueblo de Carlingford, situado muy cerca de la frontera con Irlanda del Norte y bañado por las aguas del río Newry, acoge a Finley y a Beckett en la película. La abadía de la localidad, la céntrica y medieval Tholsel Street y Folklore Park son retratados en el filme, entre otros rincones de este pueblo de alrededor de 2000 habitantes.
No es el único punto de la geografía irlandesa que visitan los protagonistas de esta romántica historia. A 300 kilómetros de Carlingford, en la costa occidental de la isla, se encuentran los famosos acantilados de Moher. Sus imponentes y bellas vistas cautivan a los muchos viajeros que acuden al lugar, de los más turísticos de todo el país.
Basada en la novelaThere You'll Find Me, Allí me encontrarás aterriza en RTVE Play. La película podrá verse por tiempo limitado en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE Play, en la que también se pueden ver otras adaptaciones literarias y comedias románticas.