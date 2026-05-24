'Allí me encontrarás', la inspiradora comedia romántica con unos paisajes impresionantes: ¿Dónde se rodó?

Irlanda es la gran protagonista de Allí me encontrarás, una tierna comedia romántica ambientada en la isla Esmeralda en la que, como si de Notting Hill se tratara, una persona normal y corriente y una estrella de cine acaban enamorándose. Los protagonistas de esta historia, sin embargo, no se encuentran en una librería, sino en un avión camino a Irlanda. Allí viajan ambos, aunque por razones muy distintas.

Tras fallar su última audición del conservatorio, la joven violinista Finley Sinclair decide poner rumbo a Irlanda para coger fuerzas de cara a su próxima oportunidad… y seguir los pasos de su hermano, recientemente fallecido. Beckett Rush, por su parte, rueda allí su próxima película, la última entrega de una saga muy popular.

Jedidiah Goodacre y Rose Reid en 'Allí me encontrarás'

Finley y Beckett coinciden en el avión y luego en el pequeño hotel en el que ambos se alojan. Aunque no empiezan con muy buen pie, pronto llegan a un acuerdo: Ella le ayuda a ensayar sus escenas y él le ayuda a buscar el lugar que dibujó su hermano antes de morir. Mientras intenta recuperar la inspiración y empieza a acercarse a Beckett, Finley conoce a Cathleen Sweeney, una anciana algo cascarrabias con un pasado que enmendar.

Con Vanessa Redgrave Rose Reid y Jedidiah Goodacre interpretan a Finley Sinclair y Beckett Rush, pareja protagonista con una tercera persona en discordia que se interpone entre ambos: Taylor, actriz de la saga que hizo famoso a Beckett y con quien finge tener una relación de cara a la prensa. Al personaje lo interpreta Kate McNamara, conocida por salir en una popular serie juvenil, Shadowhunters. Lo mismo le pasa a Saoirse-Monica Jackson, de Derry Girls, que aquí interpreta a la hija de los dueños del hotel. Saoirse-Monica Jackson en 'Allí me encontrarás' Quien más brilla, como no podía ser de otra forma, es Vanessa Redgrave. La actriz, con un Oscar y otras tantas nominaciones a estos y otros premios, fue de las primeras en sumarse al proyecto. Aunque pensaban que era muy difícil que la británica quisiera participar, aceptó interpretar a Cathleen Sweeney, con una trama secundaria que atrapa. Rose Reid y Patrick Bergin en 'Allí me encontrarás' También estaba claro el fichaje de Rose Reid, quien ya había trabajado antes con el director de la película. Además, el violín no era nada nuevo para ella. De pequeña tocaba, pero nunca al nivel que exhibe su personaje. "Estuve tres meses, incontables horas día sí y día no con un profesor de violín hasta poder tocar las canciones que se me ven tocar en pantalla", confesaba a la revista People. En la película, por cierto, toca el violín junto a otra persona cuya cara le será familiar a más de uno: Se trata de Patrick Bergin, quien aterrorizara al personaje de Julia Roberts en Durmiendo con su enemigo.