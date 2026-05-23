Los pistachos de los Resnick consumen más agua que Los Ángeles y San Francisco juntas

Detrás de la mansión más lujosa de Sunset Boulevard y de los anuncios de pistachos más vistos de la televisión estadounidense hay una historia que nadie cuenta: la de cómo Stewart y Lynda Resnick construyeron el mayor imperio agrícola de Estados Unidos privatizando el suministro de agua de California. Ese es el hilo que sigue La guerra del pistacho (Pistachio Wars), documental estadounidense de 2024 dirigido por Yasha Levine y Rowan Wernham emitido por La Noche Temática.

La investigación arranca cuando Levine, periodista nacido en Leningrado y criado en San Francisco, detecta una red de acuerdos privados de agua en el desierto de Mojave. El rastro lo lleva al matrimonio Resnick, propietarios de The Wonderful Company, que cultiva almendros y pistachos en una extensión diez veces mayor que Manhattan en el Valle Central. Sus granjas consumen, según el propio documental, tanta agua como la ciudad de San Francisco en una década.

Poseían más agua que cualquier otra persona en el planeta

La clave del dominio Resnick sobre el agua es un banco hídrico privatizado. En la década de 1990 presionaron para hacerse con el control de un acuífero natural con capacidad para abastecer a Los Ángeles durante un año. Lo consiguieron, según el documental, "prácticamente a cambio de nada" en un acuerdo a puerta cerrada, y al mismo tiempo impulsaron cambios normativos que permitían vender agua en mercados abiertos como cualquier otra mercancía.

Stewart y Lynda Resnick, en la gala de inauguración de su pabellón en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Imagen sacada del documental 'Pistacho Wars' emitido en La Noche TemáticaRTVE

El pueblo sin agua, a kilómetros de un acueducto lleno Mientras el imperio se expandía, comunidades enteras se vaciaban. En Porterville, al este del Valle, la sequía secó más de mil pozos residenciales. Donna Johnson, vecina que organizaba la distribución de agua embotellada donada, describe en el documental una situación de supervivencia básica: "No puedo hacer nada porque no tengo agua. Y si quiero vivir, pero no puedo limpiar ¿cómo puedo limpiar mi casa?". A pocos kilómetros, un acueducto lleno conducía el agua recién llegada de las montañas. Pero no estaba canalizada para localidades como la suya. La doctora Rosanna Esparza, organizadora comunitaria de la ONG Clean Water, lleva años denunciando que el agua del grifo de pueblos como Lost Hills, donde viven los propios trabajadores de la empresa Resnick. no es apta para el consumo: "Aquí no hay infraestructura. No hay bancos, no hay bibliotecas, no hay farmacia. Podría seguir enumerando todas las cosas que no hay". Barbara Barrigan-Parilla, de la organización Restauremos el Delta, apunta directamente a los Resnick: "Stewart Resnick, a través de Paramount Farms, creó un grupo llamado Californianos por la Seguridad Hídrica. Son la plataforma de marketing del proyecto 'The Delta tunnel' para el resto del estado". El Delta Tunnel es un macroproyecto de 20.000 millones de dólares que consiste en un túnel de 45 millas bajo el mayor estuario de la costa oeste para desviar agua del norte al sur de California, apoyado por el gobernador Newsom y rechazado por ecologistas que advierten del impacto irreversible sobre los ecosistemas fluviales.