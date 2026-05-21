Inés Hernand en 'Las del Cadillac': "Vengo de un 'trauma tour' y la música fue refugio"

De entre todas las facetas que derrocha Inés Hernand, hay una menos conocía, pero que es esencial para ella: la música. La presentadora, y DJ, todorreno arrollador, pisa el acelerador en el nuevo episodio de Las del Cadillac, En Play para hablar de su vena melómana y confesar cómo pasó por todos los clichés de una buena metalera, la lió en los bajos de Argüelles y hasta creó su propia banda en Londres.

“Tengo una personalidad muy extrema y la música ha sido la piedra angularcon la que he significado mi identidad. La música fue un buen pretexto, un paraguas en lo identitario para cubrir mis vulnerabilidades”, explica sobre su etapa más melatera, la adolescencia, desde donde comienza este viaje por la banda sonora de su vida.

A bordo del Cadillac, junto a Raquel Elices y María Canet, su viaje arranca en plena adolescencia, para trazar un viaje musical por temas de Platero y tú, Helloween, Madonna, Stromae o los Yeah yeah yeahs y, por supuesto, suena la canción de los Beatles que más le gusta.

Las del Cadillac, En Play En Play - Las del Cadillac EN PLAY - Temporada 2 - Inés Hernand, melómana y metalera Estas son las canciones de su vida, su lado más melómano y un viaje trazado con la música que se convirtió en refugio. rtve play

Un poco de metal para salir del “trama tour” Fue la música, en aquellos años de Instituto en los que le daba a Helloween, Metallica, Iron Maden, con la que consiguió salir de una importante crisis de identidad. “Yo que vengo de un “trauma tour” -lo dice en referencia a los muchos cambios de colegio y la inestabilidad emocional que vivió en su familia- a través de la música me liberé. En el caso del metal, entré con todas las de la ley y encontré un género que vibraba en mi frecuencia. Vestirme con la chupa, el cinturón de tachuelas y todos los clichés de la tribu me parecía cojonudo, por esa sensación de pertenencia”, confiesa.

Andrea Compton, a veces su Thelma, a veces su Louise Si hay una persona que “cambio su vida para siempre”, como recuerda siempre que habla de ella, es Andrea Compton. Su mejor amiga desde hace más de 20 años, cuando vestían camisetas de Los Ramones y Queen, unidas por la música. “Nuestra amistad tiene mucho a la música como vehículo conductor”, explica subida al Cadillac que, le recuerda, entre otras cosas, a la película que las une, Thelma & Louise es un símbolo importante en su amistad. ¿Quién es quién? “Pues depende de quien esté peor, pero hemos hecho un rescate mutuo las dos, es una hermana, me emociono cada vez que hablo de ella”, explica. También disponible en RNE Audio. Las del Cadillac. El podcast Las del Cadillac - Inés Hernand, melómana y metalera rne audio

Canta, toca la batería y tuvo una banda en Londres Por si no tuviese suficiente como todoterreno audiovisual, Inés va y lanza: “Toqué cinco años la batería”. Prácticaba mucho con temas de Pantera, banda mítica del groove metal de los 80. Desgraciadamente, dejó de tocarla “por dinero y espacio”. También tuvo novio metalero, el Yuyu, que le dedicaba canciones por la radio y formó un grupo en Londres, en el que cantaba, llamado Carmen Gypsies. Una vena artística que, de momento, solo ha dejado aflorar sobre los escenarios acompañando a su amigo Diego, del grupo Veintiuno, con quien se subió a cantar La vida Moderna en el FIB.