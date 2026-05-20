Miguel de la Quadra-Salcedo: atleta, periodista, aventurero y promotor de valores
- Miguel de la Quadra-Salcedo fue un personaje irrepetible: destacó como atleta olímpico, marcó el inicio del reporterismo de guerra en España e hizo de América su segunda patria y de la selva amazónica su hogar
- Su gran proyecto vital fue sin duda la Ruta Quetzal, una aventura iniciática y experiencia única para chavales de ambos lados del Atlántico
El 20 de mayo se conmemora el décimo aniversario del fallecimiento de Miguel de la Quadra-Salcedo, uno de los profesionales más importantes y prolíficos con los que ha contado la televisión pública española. Pionero del reporterismo de nuestro país, llegó casi por casualidad a TVE, donde empezó a realizar labores como enviado especial a numerosos puntos del planeta, cubriendo acontecimientos como la Guerra de Vietnam, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile o el fin del reinado de Haile Selassie en Etiopía.
Antes de emprender estas aventuras, el joven Miguel era un consumado atleta olímpico. Llegó a superar ampliamente el récord olímpico de lanzamiento de jabalina, pero no se le reconoció la hazaña por su particular estilo de lanzar "a la vasca".
Su primera aventura americana le vino de rebote: formaba parte del equipo olímpico español que iba a participar en los Juegos de Melbourne 1956 pero, por motivos de política internacional, España declinó su participación. El régimen de Franco quiso compensar a los atletas ofreciéndoles becas para continuar sus estudios en el país que eligieran y él optó por Puerto Rico. Ahí nació el estrecho vínculo que unió a Miguel con el continente americano, que no se rompería jamás.
En nuestro Archivo Sonoro contamos con un documento excepcional del año 1981: Miguel de la Quadra-Salcedo conversando con Fernando Sánchez Dragó, otro consumado viajero con el que compartió muchas experiencias vitales (desde haber puesto en riesgo su vida en sus viajes, hasta el uso de drogas ancestrales).
La Ruta Quetzal, su gran proyecto vital
En las numerosas entrevistas que concedió a lo largo de su vida, Miguel de la Quadra-Salcedo siempre se mostró especialmente orgulloso de lo que él definía como el proyecto más importante de su vida: la Ruta Quetzal.
Animado por el rey Juan Carlos I, a finales de los años 70 el ya consagrado reportero de TVE ideó un programa para preparar a los jóvenes para la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América. La idea era hermanar a jóvenes de habla hispana de 16 y 17 años. Durante 31 años, miles de jóvenes de España e Iberoamérica (incluyendo Portugal y Brasil) participaron en expediciones veraniegas que incluían actividades culturales y de aventura. Sin duda, una experiencia inolvidable para todos aquellos chavales.
Al principio, el programa sería conocido como Aventura 92 pero, tras los actos para la celebración del V Centenario, cambió su nombre por el de Ruta Quetzal. Gracias a la implicación de patrocinadores privados, el programa permaneció activo hasta 2016. Años después, la familia De la Quadra-Salcedo ha intentado refundarlo, aunque a nivel nacional y en un formato menos ambicioso.
En 2004, Manuel Ventero entrevista al reportero en el programa Siluetas: además de recordar su fascinante vida, habla extensamente de la Ruta Quetzal, el que es uno de sus más importantes legados.