Concurso de relatos de 'Sinfonía de la mañana' 2026

El programa de Radio ClásicaSinfonía de la mañana convoca un nuevo concurso de relatos entre los oyentes. Participa con un relato original cuya temática central sea Radio Clásica. Se podrán enviar hasta el 15 de junio a las 00 h (CET) y podrá participar cualquier persona física (los menores de edad en subcategoría “mejor relato joven”).

Los relatos tendrán un límite máximo de 1.000 palabras y se enviarán en un documento al correo electrónico sinfoniadelamanana@rtve.es especificando en el asunto del mensaje: CONCURSO RELATOS SINFONÍA DE LA MAÑANA.

Los relatos ganadores se leerán en antena en el programa. Además, se incluirán regalos como el doble CD del 60º aniversario de la emisora, editado por Warner y el libro del 60º aniversario Músicas para vivir mejor. Radio Clásica en su 60º aniversario, editado por Medio Tono en colaboración con Radio Clásica, RNE y RTVE y elaborado de forma coral por los profesionales de la redacción de Radio Clásica.

Amplía los detalles consultando las bases.