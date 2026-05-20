Carlos Cuevas en una nueva comedia romántica, descubre un clip exclusivo de 'Cowgirl'

Cowgirl es una película profundamente arraigada a la tierra, a los afectos y a las segundas oportunidades. También es una bellísima comedia romántica. Ambientada en la comarca castellonense de Els Ports y rodada entre los paisajes de La Tinença de Benifassà y El Maestrat, la cinta sigue a Empar, una granjera de 62 años que lucha por mantener viva su pequeña explotación mientras el embarazo de su última vaca amenaza con convertirse en una cuestión de supervivencia emocional y económica. Tal y como explican sus directores, la película convierte “la fertilidad de una vaca” en el detonante de un complejo universo humano donde tradición, deseo y soledad se entrecruzan constantemente.

En ese ecosistema rural aparece con fuerza el personaje interpretado por Carlos Cuevas, uno de los rostros del cine más sólidos de su generación. Cuevas da vida a Riqui, un joven recién llegado al pueblo cuya presencia altera el delicado equilibrio emocional de Empar y del resto de personajes. Lejos de funcionar únicamente como contrapunto generacional, Riqui encarna la posibilidad de una nueva mirada sobre un territorio marcado por las inercias y el peso de las costumbres. Su personaje se mueve entre la ternura, la extrañeza y la intuición afectiva, aportando una energía luminosa a una película atravesada por las emociones contenidas.

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