Carlos Cuevas en una nueva comedia romántica, descubre un clip exclusivo de 'Cowgirl'
- Una comedia romántica protagonizada junto a Isabel Rocatti, Pep Munné y Joaquín Climent
- Dirigida por Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, estreno en cines el 22 de mayo
Cowgirl es una película profundamente arraigada a la tierra, a los afectos y a las segundas oportunidades. También es una bellísima comedia romántica. Ambientada en la comarca castellonense de Els Ports y rodada entre los paisajes de La Tinença de Benifassà y El Maestrat, la cinta sigue a Empar, una granjera de 62 años que lucha por mantener viva su pequeña explotación mientras el embarazo de su última vaca amenaza con convertirse en una cuestión de supervivencia emocional y económica. Tal y como explican sus directores, la película convierte “la fertilidad de una vaca” en el detonante de un complejo universo humano donde tradición, deseo y soledad se entrecruzan constantemente.
En ese ecosistema rural aparece con fuerza el personaje interpretado por Carlos Cuevas, uno de los rostros del cine más sólidos de su generación. Cuevas da vida a Riqui, un joven recién llegado al pueblo cuya presencia altera el delicado equilibrio emocional de Empar y del resto de personajes. Lejos de funcionar únicamente como contrapunto generacional, Riqui encarna la posibilidad de una nueva mirada sobre un territorio marcado por las inercias y el peso de las costumbres. Su personaje se mueve entre la ternura, la extrañeza y la intuición afectiva, aportando una energía luminosa a una película atravesada por las emociones contenidas.
Cowgirl, humor, drama y misterio
La interpretación de Cuevas parece dialogar perfectamente con el tono híbrido que proponen sus directores, Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens: una comedia romántica rural donde conviven humor, drama y un cierto misterio cotidiano. El actor catalán, acostumbrado a personajes emocionalmente complejos, encuentra aquí un espacio distinto, mucho más conectado con el paisaje y los silencios. Su presencia no invade la historia de Empar, sino que la acompaña; actúa como catalizador de las pequeñas transformaciones íntimas que atraviesan los personajes. En una película donde “las relaciones, las experiencias y los vínculos con el paisaje son los absolutos protagonistas”, Cuevas aporta precisamente esa sensibilidad contemporánea capaz de conectar el mundo rural con una generación que a menudo lo observa desde la distancia.
Además, el protagonismo de Carlos Cuevas dentro del reparto adquiere especial relevancia por el contraste que establece con figuras veteranas como Isabel Rocatti, Pep Munné o Joaquín Climent. La película parece construir un diálogo constante entre generaciones, entre quienes permanecen aferrados a la tierra y quienes llegan buscando algo distinto, quizá una forma más honesta de habitar el mundo. Ahí reside buena parte de la fuerza de Riqui: en representar una posibilidad de futuro dentro de un universo que teme desaparecer.
Con Cowgirl, Carlos Cuevas confirma su capacidad para integrarse en relatos de gran sensibilidad emocional sin perder naturalidad ni magnetismo. Su interpretación promete convertirse en uno de los grandes apoyos emocionales de una película que reivindica la vida rural no desde la nostalgia, sino desde la humanidad de quienes todavía la sostienen.