La historia de una venganza: así es 'Calladita', la película que retrata la desigualdad social y el clasismo

Trabajo duro y discreción. Esa es la principal condición que pone Andrea para contratar a Ana, una joven colombiana recién llegada a España que trabaja como interna en la mansión veraniega de la Costa Brava de la familia Roca, miembros de la alta burguesía catalana. Ana trabaja de sol a sol, sin apenas descanso, y tiene la esperanza de, al terminar el verano, poder conseguir los papeles que le permitan residir legalmente en España.

Calladita es un drama con "una heroína de clase baja" que refleja de una forma descarnada el clasismo y las desigualdades sociales. Pero es no es sólo eso, porque lo que subyace por debajo es una historia de hipocresía, abusos y sometimiento, un tema universal ampliamente tratado en el cine. Ejemplos de ello es la mítica Los santos inocentes, de Mario Camus, y más recientemente, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa y Javier Bardem. También la surcoreana Parásitos, ganadora de cuatro premios óscar, aborda la diferencia de clases.

En esta ocasión, el director Miguel Faus hace uso de la tragicomedia para denunciar la situación, aportando cierta ridiculez a algunas situaciones. “Quería hacer una radiografía y una sátira de esta clase social, desde el punto de vista de una empleada doméstica, una persona que está en el centro de este mundo porque lo ven y lo viven todo, aunque se les requiere que sean invisibles”, explicó durante la presentación de la película en los micrófonos de RNE.

Paula Grimaldo en 'Calladita'

Una realidad gracias a los NFTs Toda la película gira entorno a Ana, lo que ella ve, lo que ella siente y su transformación, cual “ave fénix”, hasta convertirse en una mujer empoderada. Así explicó su personaje Paula Grimaldo, que se estrena en la gran pantalla con esta película. Junto a ella, Ariadna Gil y Luis Bermejo interpretan a los dos miembros principales de la familia Roca. El de Grimaldo no es el único debut de Calladita. También es la primera gran obra de Miguel Faus, quien ya había dirigido a Grimaldo en el cortometraje homónimo del que parte la película y que nació como el proyecto de graduación del propio Faus en la London Film School. Antes incluso de terminar de montar el corto, Faus ya tenía escrito el largometraje, en el que incluyó todo lo que había dejado sin contar de la historia. Pero llevarlo a la gran pantalla tenía un problema: el dinero. Y ahí llega la gran revolución que representa Calladita, convertida en la primera película europea financiada a través de tokens digitales. Cada uno de los fotogramas del cortometraje fue convertido por Faus en NFTs, piezas de criptoarte que se vendieron individualmente. Más de 600 personas adquirieron estos tokens, convirtiéndose en mecenas del proyecto. "Son gente que descubrió el cortometraje en internet y que se sintió atraída por la posibilidad de financiar cine independiente de forma innovadora", explicó Faus. Paula GrimaldoRTVE

Padrinos de lujo La película logró recaudar por esta vía alrededor de 700 000 euros, cifra a la que se sumaron 100 000 dólares del premio Andrews/Bernard otorgado por el director estadounidense Steven Soderbergh, con los que se pudo completar la posproducción de la cinta. El propio Faus fue en persona a recibir el premio al festival de Sundance, en el que fuera el primer contacto con el cineasta, que participó activamente en la película aconsejando sobre el montaje final. De hecho, su nombre figura en los créditos de inicio de la película. Soderbergh no es el único padrino de excepción del título. El productor Jim Cummings figura como productor ejecutivo y Faus contó con el apoyo de Julie Pacino, hija de Al Pacino, autora de la primera película que fue financiada íntegramente por NFT, I Live Here Now, y que se convirtió en asesora de Faus en todo el proceso de crowdfunding.