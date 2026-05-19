Domingo  24 de mayo

Diario sonoro del Festival Womad Cáceres 2026 en Radio 3

  • El domingo 24 de mayo de 20 a 22 horas revive con Radio 3 algunas de las mejores actuaciones
Concierto en vivo con "WOMAD" en letras doradas de fondo. Cinco músicos con piel oscura actúan bajo luces azules intensas, destacando el vocalista principal con atuendo rojo y un teclista con "Nord Stage 4".
RADIO 3

El domingo 24 de mayo, de 20 a 22 horas, podrás disfrutar del diario sonoro que grabamos durante los días 7,8, 9 y 10 de mayo en la trigésimo tercera edición del Festival Womad de Cáceres. Durante cuatro jornadas, Cáceres volvió a convertirse en punto de encuentro de músicas del mundo, con una programación que reunió 21 grupos de 14 países y una asistencia de cerca de 120.000 personas a lo largo de todo el fin de semana.

 Entre los nombres más destacados de esta edición estuvieron Seun Kuti & Egypt 80, 47Soul y Balkan Paradise Orchestra, junto a propuestas como Bareto, Raz & Afla, Bim, Islandman o Sorvina. El festival también volvió a dar espacio al talento nacional y extremeño, con artistas como o Caamaño & Ameixeiras, Willy Wylazo, Carolina La Chispa o A Garulla.

 Además de los conciertos en directo, el programa incluirá entrevistas con algunos de los protagonistas de esta edición, para acercarnos a sus músicas, sus trayectorias y la diversidad sonora que define el espíritu de WOMAD.