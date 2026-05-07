Nuevos Módulos Xtra

La sexta temporada de Módulo xTRA, el espacio temático de Radio 3 Extra, regresa con nuevas entregas dedicadas a explorar algunos de los universos musicales más apasionantes y especializados de la cultura sonora contemporánea.

Radio 3 Extra presenta nuevos capítulos de Módulo xTRA, la sexta colección de estas cápsulas sonoras repletas de música, estilos diversos y propuestas profundamente personales. Firmados por algunos de los mejores especialistas musicales del país —el equipo de Radio 3—, estos contenidos reivindican la escucha, el criterio y la pasión por la música por encima de todo. Una apuesta decidida frente a las máquinas y la dictadura de los algoritmos.

A través de recorridos monográficos y selecciones cuidadas por voces expertas de Radio 3, esta nueva temporada vuelve a reivindicar la divulgación musical y la capacidad de la música para contar historias, crear atmósferas y conectar generaciones.

Entre los nuevos contenidos destacan:

Lo mejor de las bandas sonoras de cine, con Anna Hidalgo, un viaje por las composiciones que han marcado la historia del séptimo arte.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor de las bandas sonoras de cine - 07/05/26 Anna Hidalgo te propone un viaje por las composiciones que han marcado la Historia del séptimo arte. rne audio

Lo mejor del flamenco, con Teo Sánchez, dedicado a las figuras esenciales, los sonidos y las nuevas corrientes del arte jondo.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor del Flamenco - 07/05/26 Disfruta de una selección musical dedicada a las figuras esenciales, los sonidos y las nuevas corrientes del arte jondo. Edición a cargo de Teo Sánchez. rne audio

Lo mejor del folk, con Libertad Martínez, explora raíces, tradiciones y músicas populares de distintos lugares del mundo.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor del Folk - 07/05/26 Lo mejor del folk, con Libertad Martínez, explorando raíces, tradiciones y músicas populares de distintos lugares del mundo. rne audio

Lo mejor de la música y el deporte, con Ramón Martínez, ofrece una mirada al vínculo entre competición, emoción y banda sonora vital.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor de la música y deporte - 07/05/26 Lo mejor de la música y deporte, con Ramón Martínez, una mirada al vínculo entre competición, emoción y banda sonora vital. rne audio

Lo mejor del heavy, con Juanma Corona, repasa himnos, leyendas y nuevas referencias del rock más contundente.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor del Heavy Metal - 07/05/26 Juanma Sánchez nos propone una selección musical que repasa himnos y leyendas del rock más contundente. rne audio

Lo mejor del country, con Marta Iraeta, viaja desde los clásicos de Nashville hasta las nuevas fronteras del género americano.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor del Country - 07/05/26 Lo mejor del country, con Marta Iraeta, desde los clásicos de Nashville hasta las nuevas fronteras del género americano. rne audio

Lo mejor del calypso, con Nacho Álvaro, recorre la historia y el espíritu festivo de uno de los sonidos más influyentes y carismáticos del Caribe.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor del Calypso - 07/05/26 Lo mejor del calypso, con Nacho Álvaro, recorriendo la historia y el espíritu festivo de uno de los sonidos más influyentes y carismáticos del Caribe. rne audio

Lo mejor de la era espacial, también con Marta Iraeta, propone una inmersión sonora en músicas futuristas, electrónicas y de evocación cósmica.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor de la era espacial - 07/05/26 Marta Iraeta nos propone una inmersión sonora en las músicas futuristas, electrónicas y de evocación cósmica. rne audio

Lo mejor de la música para leer, con Irene Rivas, reúne una selección de sonidos pensados para acompañar la lectura, la imaginación y el tiempo pausado.

Módulo Xtra Módulo Xtra - Lo mejor de la música para leer - 07/05/26 Te invitamos a escuchar una selección de sonidos pensados para acompañar la lectura, la imaginación y el tiempo pausado. rne audio

Con esta sexta temporada, Módulo xTRA consolida su apuesta por los contenidos especializados y la música de calidad, ampliando la oferta sonora digital de la emisora con criterio y sin algoritmos.

Explora todos los Módulos xTRA: seis colecciones con el ritmo y las melodías de nuestras vidas. Compártelas. Llevan la marca de Radio 3 Extra.