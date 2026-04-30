Descubre las dos verdades y una mentira de los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en 'Cosas de palacio'

Tras su paso por el granero de Valle Salvaje, Cosas de palacio regresa a los platós de La Promesa, en esta ocasión con nuevos invitados y a una de las salas de la zona noble. Gonzalo Ramos e Isabel Serrano, Jacobo y Leocadia en la ficción, dan la bienvenida al protagonista de la otra serie, Marco Pernas, que junto a Iván Renedo -Rafael y Pedrito, respectivamente-, han charlado con sus compañeros de profesión y han desvelado tres anécdotas: dos son verdad y una es mentira. ¿Cuál es cuál? ¡Te contamos cómo averiguarlo en el séptimo episodio del vídeopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!

Las tres anécdotas de los actores El juego de esta semana de Cosas palacio ha desvelado grandes anécdotas de los actores de La Promesa y Valle Salvaje. En una tarjeta, han tenido que contar dos historias verdaderas y una que no era real, para que el resto de sus compañeros averiguaran más tarde cuál era la mentira. Por un lado, Gonzalo Ramos ha contado que estaba en Malasia, en una isla donde solo había un hotel, se le salió el hombro, y cuando llegó al hospital, vieron una rata enorme. También ha explicado que fue rapero en una película de Van Dame, y se equivocó de coche de producción. Isabel Serrano ha dicho que le encantan los macarrones con queso, que nunca ve la tele, y que entrenó con Charlie Hunnam en el mismo gimnasio, a la misma. De Valle Salvaje, Marco Pernas ha contado que su olor preferido es el de caca de vaca seca, que en Asturias se llama boñiga, que una vez pilotó un helicóptero durante dos minutos, y que le operaron a vida o muerte, mientras que Iván Renedo ha dicho que interpreta a Pedrito Salcedo de la Cruz y Millán en Valle Salvaje, que en la vida real lleva gafas, y que le tocó el primer premio de la lotería de su colegio. ¿Sabrías decir cuáles son las mentiras? ¡Sigue leyendo que te lo contamos! Cosas de palacio Cosas de palacio - Las tres anécdotas de los actores El juego de esta semana de Cosas palacio ha desvelado grandes anécdotas de los actores de La Promesa y Valle Salvaje: dos verdades y una mentira Ver ahora

El síndrome del impostor de Marco Pernas Una de las preguntas de la entrevista ha hecho a los actores contar cómo reaccionaron cuando supieron que habían sido elegidos para trabajar en la serie. Iván cuenta que al principio pensaba que iba a hacer un papel pequeño, pero que se alegró, pero que al ver que era un papel grande se alegró más, mientras que Isabel Serrano recibió la noticia con un ataque de pánico, porque estaba grabando La Encrucijada. Y Gonzalo Ramos recuerda que no fue muy agónico porque le llamaron enseguida. Por su parte, Marco Pernas dice que lo no disfrutó: "Acojonado, mala noticia. Ha sido un shock para mi. Es el primer proyecto audiovisual que hago, yo vengo de hacer teatro, y durante esos minutos casi prefería que no me hubieran cogido. Síndrome del impostor creo que se llama". Cosas de palacio Cosas de palacio - El síndrome del impostor de Marco Pernas Los actores contar cómo reaccionaron cuando supieron que habían sido elegidos para trabajar en la serie. Marco Pernas dice que lo no disfrutó Ver ahora

Iván Renedo responde a la audiencia Por su parte, Iván Renedo se ha enfrentado a las preguntas de la audiencia. El joven actor ha dicho que lo que más le gusta de su profesión es tener diferentes personajes y conocer diferentes historias. También les ha contado que Óscar Rabadán es la persona con la que más se divierte en el set, mientras que si Pedrito viajara en el tiempo hasta nuestros días, cree que lo que más le gustaría del futuro serían los videojuegos y sería negociador de bitcoin. Eso sí, ha dejado claro que no le gustaría interpretar a otro personaje porque le gusta mucho el suyo. Cosas de palacio Cosas de palacio - Iván Renedo responde a la audiencia Iván Renedo se ha enfrentado a las preguntas de la audiencia. ¡Mira cuáles han sido sus respuestas! Ver ahora

La mentira de Gonzalo Ramos Al final del séptimo episodio ha llegado la hora de desvelar las mentiras que habían dicho al principio. Isabel Serrano ha sido quien ha descubierto que Gonzalo Ramos no se equivocó de coche de producción, mientras que ella ha contado que sí le ocurrió algo parecido en una gasolinera. Por desgracia, el actor que da vida a Jacobo de Monteclaro sí tuvo problemas con su hombro en Malasia. Cosas de palacio Cosas de palacio - La mentira de Gonzalo Ramos Isabel Serrano ha sido quien ha descubierto que Gonzalo Ramos no se equivocó de coche de producción. Ver ahora

Isabel Serrano entrenaba con este actor de Hollywood Gonzalo Ramos parecía muy seguro de que Isabel Serrano había entrenado con Charlie Hunnam en el mismo gimnasio y a la misma hora solo porque se le iluminan los ojos cuando lo cuenta, y efectivamente, la actriz que interpreta a Leocadia en La Promesa, pudo ver al actor de Hijos de la anarquía durante su época en Los Ángeles: "Me lo he cruzado varias veces en mi gimnasio". Así, el actor también averiguó que no le gustan los macarrones con queso, mientras que la actriz confirma que nunca ve la tele porque no tiene tele. Cosas de palacio Cosas de palacio - Isabel Serrano entrenaba con este actor de Hollywood Efectivamente, la actriz que interpreta a Leocadia en La Promesa, pudo ver a Charlie Hunnam, actor de Hijos de la anarquía durante su época en Los Ángeles Ver ahora

La mentira de Iván Renedo Al haberlo dicho tan rápido, muchos podrían haber caído en la trampa de haber dicho algún apellido de más, pero Iván Renedo sí interpreta a Pedrito Salcedo de la Cruz en Valle Salvaje. Isabel Serrano creía que no llevaba gafas en la vida real, mientras que Marco Pernas pone la mano en el fuego por su apuesta: no le ha tocado el primer premio de la lotería en el colegio, puesto que lo cierto es que le tocó el segundo. Cosas de palacio La mentira de Iván Renedo Marco Pernas pone la mano en el fuego por su apuesta: a Iván Renedo no le ha tocado el primer premio de la lotería en el colegio. Ver ahora

Marco Pernas fue operado a vida o muerte Por su parte, todos estaban seguros de que el olor preferido de Marco Pernas es el de caca seca de vaca. Sin embargo, el que acertó fue Gonzalo Ramos, que apostó que no había pilotado un helicóptero, pues al actor protagonista de Valle Salvajesí que le operaron a vida o muerte: "Fue de peritonitis. No me di cuenta hasta el último momento", explica el intérprete, pues tiene el umbral de dolor muy alto y cuando lo sintió ya tenía el colon infectado. ¿Habías acertado tu en todas? Cosas de palacio Cosas de palacio - Marco Pernas fue operado a vida o muerte Al actor protagonista de Valle Salvaje sí que le operaron a vida o muerte: "Fue de peritonitis. No me di cuenta hasta el último momento" Ver ahora Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!