Los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' viven una cena muy tensa en 'Cosas de palacio'

Tras compartir un primer programa, Mateo Jalón, Emma Guilera, Amparo Piñero y Carlos de Austria vuelven a encontrarse en un nuevo episodio de Cosas de palacio, donde han demostrado sus dotes de interpretación improvisando una divertidísima escena. ¡Y sin saber qué tienen que hacer los demás! Además, inventan un futuro para sus personajes y nos hablan de todo un poco en la ronda rápida: últimos libros que han leído, últimas series que han visto, canciones que no se quitan de la cabeza y películas que marcaron su infancia. ¿Quieres saber más sobre el sexto programa del videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje? ¡Te contamos todos los detalles de lo que ha pasado!

Una cena muy tensa En este segundo programa para Mateo Jalón, Emma Guilera, Amparo Piñero y Carlos de Austria, los actores se han tenido que enfrentar a un reto de improvisación. En el contexto de una cena entre los cuatro, cada uno de ellos tenía objetivos y conflictos muy diferentes, pero tenían que lograr que la quedada saliera bien. Así, cada tarjeta les explicaba cuáles eran esos objetivos y conflictos que debían improvisar, sin decírselo al resto de compañero. Mientras que Carlos de Austria necesita que la cena que ha preparado sea un éxito, su conflicto es que tiene los oídos taponados y no oye nada. Por otro lado, Mateo Jalón necesita que la cena acabe pronto para llegar a ver al Atleti. Quiere irse pero también quiere ayudar a Emma Guilera, que su prioridad es que Carlos la enchufe en La Promesa. Sin embargo, no aguanta el olor de la cena que su compañero ha preparado. Por su parte, Amparo Piñero intenta conquistar a Mateo a la vez que quiere recuperar su abrigo estando convencida de que se lo ha robado Emma. ¿Creéis que habrán conseguido que salga bien la cena? ¡No te pierdas el divertido momento en el siguiente vídeo! Cosas de palacio Cosas de palacio - Improvisación de una cena muy tensa En este segundo programa para Mateo Jalón, Emma Guilera, Amparo Piñero y Carlos de Austria, los actores se han tenido que enfrentar a un reto de improvisación Ver ahora

El deseo de Amparo para la trama de Martina Los actores también se han enfrentado a las preguntas de la audiencia, entre la que estaba: "¿Qué os gustaría que le pasara a vuestros personajes?". El que más claro lo tiene es Mateo Jalón, que quiere casarse en Valle Salvaje, mientras que Emma quiere que se resuelva un poco la trama y volver a sentir mariposas en el estómago. Carlos de Austria no sabe que prefiere, pero Amparo Piñero sí que tiene un deseo: "A mí como Martina me gustaría que acabara con Adriano, porque la quiero mucho. Pero como Amparo, para transitarlo, me encantaría que se casara con Jacobo, una vez casados siguiera con la trama de amantes con Adriano, y que Jacobo, una vez casados -no hay divorcio en esa época-, se vuelva trama violencia de género total". Cosas de palacio Cosas de palacio - El deseo de Amparo Piñero para la trama de Martina Los actores también se han enfrentado a las preguntas de la audiencia, entre la que estaba: "¿Qué os gustaría que le pasara a vuestros personajes?". Ver ahora

Un libro, una canción, una película y una serie En las dos series hay muchos momentos literarios. En Valle Salvaje, tenemos a Alejo como literato, y La Promesa, tienen una envidiable biblioteca de la que sus habitantes no paran de coger libros. Sin embargo, ¿cuál es el título que están leyendo actualmente los actores de ambas series? Mateo Jalón, Emma Guilera, Amparo Piñero y Carlos de Austria lo han contado en el sexto episodio de Cosas de palacio junto a otras preguntas rápidas como qué canción que no se sacan de la cabeza, su serie favorita actual y una película que marcó su infancia. ¿Qué libro están leyendo los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'? Cristina Barco Además, una de las preguntas de la audiencia habla les hacía escoger una canción que también hubiera marcado sus infancias. Para Amparo Piñero seguramente sea alguna de La Oreja de Van Gogh, aunque después comenta que en su casa se escuchaba mucho a Joaquín Sabina y Frank Sinatra. Carlos de Austria, por su parte, recuerda que cuando era pequeño, en su casa, se "escuchaba mucha música relacionada con el flamenco. Si pienso en el pasado a mí me viene Camarón". Por otro lado, a Mateo Jalón le viene "Un beso y una flor", de Nino Bravo, que las ponían sus padres en el coche, mientras que Emma Guilera cuenta que escuchaba mucho jazz, aunque recuerda sobre todo la canción "Bésame mucho", la versión que hizo Andrea Motis. Cosas de palacio Cosas de palacio - Una canción de la infancia Una de las preguntas de la audiencia habla les ha hecho escoger una canción que también hubiera marcado sus infancias. ¡Descubre cuáles son! Ver ahora ¿Quieres saber qué más nos han contado Mateo Jalón, Emma Guilera, Amparo Piñero y Carlos de Austria en el sexto episodio de Cosas de palacio? ¡Lo tienes completo en el vídeo que abre la noticia!

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!