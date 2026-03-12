'Territorio 9' celebra el Día del Cómic

  • Martes 17 de marzo a las 15:00h con entrada libre hasta completar aforo
  • Hablaremos con Kenny Ruiz, Verónica Álvarez, Paco Sordo o Pepe Larraz
Un cartel publicitario anuncia un programa especial de Radio 3 para el Día del Cómic, con el título "DIRECTO! Día del Cómic". Se muestra la imagen del programa y del presentador, junto con la fecha y hora de emisión, todo sobre un fondo rosa con iconos temáticos.
RADIO 3

Con motivo del Día del Cómic, el próximo martes 17 de marzo, Territorio 9 de Radio 3 se muda en directo a la magnífica Generación X, librería especializada en cómics ubicada en el centro de Madrid.

Autoras y autores como Kenny Ruiz, Verónica Álvarez, Paco Sordo y Pepe Larraz desgranarán su universo creativo, con alguna sorpresa bajo la manga. Además, charlaremos con las libreras de este templo del tebeo.

Ven a celebrar el Día del Cómic con Radio3 y Territorio 9 el próximo martes 17 de marzo a las 15:00 en Generación X de Tirso, (C/ Conde Romanones, 3, Madrid).

¡Te esperamos! Entrada libre hasta completar aforo.