El MUD, el festival de Músiques Disperses, presenta su programación

Santiago Auserón, con una guitarra eléctrica, sonríe a la cámara, vistiendo una chaqueta gris oscura, camisa oscura y corbata roja, con el fondo negro.
RADIO 3

Llega la decimonovena edición del MUD (también conocido como Músiques Disperses), festival pionero de neo-folk en España que tendrá lugar en la ciudad de Lleida del 12 al 15 de marzo de 2026.

La edición de este año se presenta con un cartel equilibrado y exquisito, con tres grandes referentes del open minded folk, como Ben Harper, Santiago Auserón o Asian Dub Foundation, la europea diferente de Shantel Dj Set, nuevas propuestas de casa valientes que se abren camino en el folk actual como Terrae y L'Arannà la propuesta sutil de Pau Castellví y los entrañables el Pony Menut, conformando un programa auténtico y especial.

El MUD, reconocido como uno de los festivales más particulares y especiales del territorio, se reivindica como referente de la música de raíz en su sentido más amplio, puente entre la tradición y la modernidad, resistente y resiliente.

Cartel publicitario del evento "Mud" con el título en letras moradas y una imagen de un ángel de cerámica roto. Se detallan las fechas del evento, los artistas participantes y los logos de los colaboradores.