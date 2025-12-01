Territorio 9 en el Manga Barcelona

Territorio 9 estará por primera vez en el Manga Barcelona, el evento más importante en torno al cómic japonés, con un programa en directo el 5 de diciembre a las 15:00 desde el espacio Manga Stream.

Conoceremos todo el programa del festival con Oriol Estrada, colaborador habitual de Territorio 9 y organizador del evento, charlaremos con el mangaka Joan C. de su último cómic, "Eterno Yoshio", editado por Normal Editorial, presentaremos el cómic editado por Planeta, "Brain Rot", con sus autores, Carles Dalmau, Fernando Llor y Eiden Marsal, y con la gente de la web especializada "Ramen para Dos" conoceremos las tendencias y los eventos más esperados de esta edición del Manga Barcelona.

Como cada programa, lo podrás seguir en directo en streaming de vídeo en radio3.es/video y escucharnos después en podcast en la app exclusiva de Radio 3.

Os esperamos a todos en el 31 Manga Barcelona.