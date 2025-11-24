Celebra el Book Friday en Radio 3

Estamos en la semana del Black Friday, pero no nos interesa la cultura de la ganga. Las buenas historias y los mejores narradores no entienden de saldos ni se prestan a rebajas de esfuerzo, tesón o maestría. Por eso, en Hoy empieza todo preferimos celebrar el Book Friday.

La Asociación Soy de la Cuesta organiza, por tercer año, la alternativa pionera a la borrachera de consumo de este viernes. Del 28 al 30 de noviembre, la feria de libros permanente de Madrid, conocida como la Cuesta de Moyano, ofrecerá una oportunidad de encuentro con la literatura a través de diversas actividades presenciales con autores y lectores, con los libreros como protagonistas. Y Radio 3 estará en una de las casetas para contártelo.

Este viernes 28, Hoy empieza todo se emite desde la Cuesta de Moyano, con la presencia de Berta Vias Mahou, Lana Corujo, Patricio Pron o Marcos Giralt Torrente, entre otros. También vendrá a tocar Señorita Trueno Negro. Dos horas sin descuentos de creatividad ni rebajas de estímulos. Cultura sin gangas, en Radio 3.