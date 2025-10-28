Festival Extrarradios 2025: “Nuevas Ruralidades”

El Festival Extrarradios celebra su segunda edición del 31 de octubre al 9 de noviembre de 2025 en Ayerbe y Almudévar, con una programación que explora las Nuevas Ruralidades: la vida en el campo, la despoblación, los neorrurales y la cultura contemporánea en el entorno rural.

Entre los nombres destacados figuran Stranded Horse & Boubacar Cissokho, virtuosos del folk africano y europeo; Dulzaro y El Nido, referentes de la nueva música de raíz; y La C.O.S.A., proyecto de creación comunitaria rural. En Almudévar, el potente cartel musical incluye a Trucs, Isla Kume, la rapera sudafricana Yugen Blakrok y los extremeños Sanguijuelas del Guadiana.

El festival, heredero del espíritu de Periferias, combina música, teatro, cine, danza, performance y artes visuales. Entre otras exposiciones y actividades que podrán disfrutarse está Casa Solano de Esther Naval, el teatro de Los Titiriteros de Binéfar, la película Lo que queda de ti de Gala Gracia, y la performance Cruces y colonos de Marta Armingol y Laureano Debat.

Con un enfoque crítico pero festivo, Extrarradios 2025 reivindica el medio rural como espacio de creación contemporánea y encuentro cultural.