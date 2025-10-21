El Premio Radio 3 a la mejor BSO en Octubre Corto

Este año, por primera vez, Radio 3 pone su nombre en un premio de uno de los más granados festivales de cortos de España, el Octubre Corto. Como resultado del compromiso de la emisora con la música y la cultura el galardón distinguirá a la mejor banda sonora de los cortometrajes presentados al festival. La lista se ha reducido a tres candidatos, Sofía Sanz por "Piedra, papel o tijera", Nerea Alberdi por "Ehiza" y Alberto Torres por "Una cabeza en la pared".

Conoceremos el ganador en una edición especial de El resto es ruido en directo desde Arnedo, la sede del festival, de cara al público y con entrada libre hasta completar aforo. Será el viernes 24 a partir de las 21:00. En el programa hablaremos de las músicas de la terna que ha llegado a la final y de muchas otras cosas relacionadas con Octubre Corto 2025, que cerrará sus puertas al día siguiente con la entrega de premios.