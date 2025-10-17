Radio 3 desembarca en Kosmopolis

Este viernes 24 de octubre, de 9:00 a 11:00, Hoy empieza te acerca Kosmopolis, la fiesta de la literatura amplificada organizada por el CCCB, con acceso abierto al público.

El programa contará con la participación de figuras clave del encuentro literario y artístico. Entre los invitados estarán Elisabet Goula, directora de Kosmopolis; María Medem, destacada voz del cómic contemporáneo; el icónico Max; y Aleix Plademunt y Borja Bagunyà, responsables de la instalación Señor Nadie, entre otros.

Junto a ellos, recorreremos ideas, libros, cómics, instalaciones, conexiones entre palabra y espacio, y el pulso contemporáneo que convierte a Kosmopolis en un verdadero espacio de conversación cultural.

Kosmopolis 2025, que se celebra del 22 al 26 de octubre, ofrece un programa amplio que incluye exposiciones, instalaciones, mesas redondas, conciertos y cruces de disciplinas, con Corea del Sur como país invitado.