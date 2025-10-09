BIME Bilbao 2025 desvela su programación

Cartel publicitario del evento BIME, con el nombre destacado en blanco y la fecha "Urr 28-31 Oct / Bilbao 2025". El diseño incluye un fondo abstracto en tonos azules y morados, con el lema "All About Music & More".
RADIO 3

BIME se celebrará en Bilbao del 28 al 31 de octubre, y cerrará su decimotercera edición con una gran jornada al aire libre el día 31 con las actuaciones de Villano Antillano (PR), Delaporte (ES), Silitia (ES), Flaca (AR/ES) y Ruptura (ES). Una cita abierta que forma parte de la programación de BIME Live.

BIME Pro suma a su programación profesional en Euskalduna Bilbao nuevos nombres de figuras y agentes clave de la industria de la música y la cultura: la Comisión Europea, Live Nation, Billboard, Virgin Music, HISPA, Radio 3, The Orchard, Emerge, DAZN, Marvel Studios, PlayStation, LALIGA, TicketSwap, y Carrillo Asesores, entre otros.

BIME abrirá las puertas de su programación profesional al público general con dos actividades de acceso libre: una conversación con Fito Cabrales, y la presentación en España del documental OMARA: Cuba ́s Legendary Diva.

Un cartel promociona el evento BIME Live en Bilbao, con una lista de artistas y logotipos de patrocinadores como Cervezas San Miguel y Johnnie Walker. El evento se celebrará del 28 al 31 de octubre.