'Luces Fuera', el nuevo vídeo podcast de Radio 3 Extra
- Un espacio de Alfredo Arense que descubre el lado más personal de quienes crean la música
- Ya puedes ver el primer episodio, protagonizado por la banda madrileña Alcalá Norte
Radio 3 Extra estrena Luces Fuera, un vídeo podcast musical que invita a conocer la vida detrás del escenario. El programa está dirigido y presentado por Alfredo Arense, y en cada episodio, las luces se apagan para dar paso a una conversación cercana que descubre el lado más personal de quienes crean la música.
Cada entrega de Luces Fuera funciona como una pista oculta: una conversación que parte del último trabajo del invitado y se adentra en su proceso creativo, en su manera de vivir y entender la música.
El espacio contará con la participación de Alcalá Norte, David Summers, Lagartija Nick, Leonor Watling y Quique González, entre otros artistas, que compartirán sus motivaciones, dudas y pasiones, ofreciendo una visión distinta de su faceta como creadores.
Primer capítulo con Alcalá Norte
Ya puedes ver en Radio 3 Extra el primer episodio, protagonizado por una de las bandas del momento: los madrileños Alcalá Norte.
Con un sólo disco en el mercado se han convertido en un año en el grupo más importante de la escena independiente. Ahora preparan su triplete en La Riviera, y se sientan al otro lado del foco para contar sus miedos, expectativas y deseos.