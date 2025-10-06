'Luces Fuera', el nuevo vídeo podcast de Radio 3 Extra

Radio 3 Extra estrena Luces Fuera, un vídeo podcast musical que invita a conocer la vida detrás del escenario. El programa está dirigido y presentado por Alfredo Arense, y en cada episodio, las luces se apagan para dar paso a una conversación cercana que descubre el lado más personal de quienes crean la música.

Cada entrega de Luces Fuera funciona como una pista oculta: una conversación que parte del último trabajo del invitado y se adentra en su proceso creativo, en su manera de vivir y entender la música.

El espacio contará con la participación de Alcalá Norte, David Summers, Lagartija Nick, Leonor Watling y Quique González, entre otros artistas, que compartirán sus motivaciones, dudas y pasiones, ofreciendo una visión distinta de su faceta como creadores.