The Cure, Doja Cat, The xx o Gorillaz en el Primavera Sound 2026

Primavera Sound Barcelona presenta su cartel para 2026 con The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae y My Bloody Valentine.

Mac DeMarco, Pinkpantheress, Skrillex, Peggy Gou, Lola Young, Father John Misty, Ethel Cain, Bad Gyal, Big Thief, Wet Leg, Little Simz, Slowdive, Kneecap, Alex G, Dijon y Blood Orange lideran también el listado de 150 nombres que se han revelado. Una constelación de artistas que condensan el pasado, el presente y el futuro de la música se darán cita en la 24ª edición del festival.

ALTAGAMA ALTAGAMA - ¿Ya es Primavera? - 25/09/25 Con mayúscula, porque ya tenemos el cartel del Primavera Sound 2026 rne audio

Primavera Sound Barcelona celebrará sus jornadas principales del 4 al 6 de junio, pero la jornada inaugural, la fiesta electrónica de clausura y una programación paralela todavía por desvelar harán que se extienda durante toda una semana.