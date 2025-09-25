The Cure, Doja Cat, The xx o Gorillaz en el Primavera Sound 2026

Cartel anunciando el Primavera Sound Barcelona 2026. Muestra la tipografía del festival y su logo, junto al logo de Radio 3.
RADIO 3

Primavera Sound Barcelona presenta su cartel para 2026 con The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae y My Bloody Valentine.

Mac DeMarco, Pinkpantheress, Skrillex, Peggy Gou, Lola Young, Father John Misty, Ethel Cain, Bad Gyal, Big Thief, Wet Leg, Little Simz, Slowdive, Kneecap, Alex G, Dijon y Blood Orange lideran también el listado de 150 nombres que se han revelado. Una constelación de artistas que condensan el pasado, el presente y el futuro de la música se darán cita en la 24ª edición del festival.

ALTAGAMAALTAGAMA - ¿Ya es Primavera? - 25/09/25

Con mayúscula, porque ya tenemos el cartel del Primavera Sound 2026

ALTAGAMA - ¿Ya es Primavera? - 25/09/25rne audio

Primavera Sound Barcelona celebrará sus jornadas principales del 4 al 6 de junio, pero la jornada inaugural, la fiesta electrónica de clausura y una programación paralela todavía por desvelar harán que se extienda durante toda una semana.

Cartel Primavera Sound 2026: Barcelona (3-7 junio). Artistas como The Cure, Doja Cat y Gorillaz. Evento especial 'Primavera Bits' el día 7.

RADIO 3