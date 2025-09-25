'¿Entiendes?', un nuevo videopodcast sobre la cultura LGTBIQ+
- A través de un formato audiovisual autocontado, podrás entender cómo lxs artistxs piensan, luchan y crean
Radio 3 Extra estrena ‘¿Entiendes?’, un nuevo videopodcast para adentrarnos en la cultura LGTBIQ+. Esta nueva propuesta quiere mostrar una nueva mirada, más íntima y personal, sobre las inquietudes e influencias de lxs artistxs de la comunidad LGTBIQ+. A través de un formato audiovisual autocontado, podrás entender cómo lxs artistxs piensan, luchan y crean.
Dirigido por Noe Ferrero, ‘¿Entiendes?’ busca llegar al punto de partida, localizar aquello que se queda en los márgenes, buceando entre los puntos suspensivos podemos encontrar aquello que hace a los artistxs únicxs.
La expresión "Este chicx entiende" se utilizaba, antiguamente, para referirse a la orientación sexual de las personas del colectivo LGTBIQ+. Los eufemismos tratan de suavizar, aíslan y descontextualizan. Nosotros queremos que tú entiendas qué es lo que nutre a lxs artistxs: sus influencias, inspiraciones, opresiones e inquietudes. Con un tono pausado e íntimo, ellxs mismxs te contarán qué hay detrás de sus obras: ¿hay violencia? ¿empatía? ¿miedo? ¿compasión? Lo único que te separa de esas preguntas es una pantalla.
Primer episodio ya disponible
Nacho Castellanos es contratenor, aspirante a escritor y comunicador. Su adolescencia estuvo marcada por la soledad, la misma que encontraron miles de jóvenes LGTBIQ+ en las aulas. Nacho se pregunta por qué es importante encontrar una comunidad y, sobre todo, ¿puede la música salvarte de ti mismo? Londres, Italia y una pandemia de por medio le sirvió para enfrentarse a sus fantasmas. Nacho te habla de la vulnerabilidad de subirse a un escenario y te cuenta cuáles son sus influencias más actuales.