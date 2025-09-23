El prestigioso crítico británico compartió músicas y conversación con Gustavo Iglesias en el Festival de las Ideas de Madrid, en una “listening party” que podrás escuchar este sábado en Radio 3.

El sábado 20 de septiembre, el Festival de las ideas de Madrid acogió un acto muy especial en colaboración con Radio 3 en el que el crítico Simon Reynolds presentó una selección de canciones con las que buscaba explicar algunas de las tendencias más interesantes y rompedoras de la escena musical del presente, proyectándose al futuro.

Especiales Radio 3 Hablando de música con Simon Reynolds rne audio

Simon Reynolds es desde hace más de 30 años uno de los principales referentes de la crítica musical, desde medios como Melody Maker, Rolling Stone, The New York Times o Pitchfork, además de autor de libros esenciales como ‘Energy Flash’, ‘Romper todo y empezar de nuevo’, ‘Retromania’ o su más reciente ‘Futuromania’ y en la “listening party” del Festival de las Ideas tuvo como interlocutor a Gustavo Iglesias, de Radio 3, estableciéndose entre ambos un interesantísimo dialogo a través de canciones y conversaciones, en el que se repasaron fenómenos como el trap, el auto-tune y la influencia de los flujos migratorios en las escenas musicales actuales.

Un evento celebrado en la Plaza de España de Madrid que ya puedes escuchar en RAdio 3.