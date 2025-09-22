Territorio 9 prepara su mejor cosplay para la Comic-Con de Málaga

El viernes 26 de septiembre Territorio 9de Radio 3 te acerca en directo uno de los eventos más importantes de cómic del mundo. La capital de la Costa del Sol se convertirá del 25 al 28 de septiembre en epicentro mundial de la cultura del tebeo con la celebración de la San Diego Comic-Con Málaga, la primera edición internacional de la mítica convención estadounidense que se organiza fuera de Estados Unidos.

El evento tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) y promete ser una cita histórica para la ciudad y para miles de fans de cómics, cine, series, videojuegos, manga y cosplay. Durante sus cuatro jornadas, la convención ofrecerá más de 300 horas de contenidos exclusivos, incluyendo paneles, estrenos, concursos de cosplay, K-dance y experiencias inmersivas.

Entre los invitados confirmados figuran nombres de primer nivel como el actor Arnold Schwarzenegger, el legendario editor de DC Comics Jim Lee, la ilustradora de Marvel Peach Momoko y la reconocida cosplayer internacional Yaya Han, entre otros artistas, autores y celebridades. Además, la convención dispondrá de una banda sonora original compuesta por Lucas Vidal, que aportará un sello único a la experiencia.