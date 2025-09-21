Estrenamos "Ctrl+2", donde la música se cuenta en primera persona

Radio 3 Extra estrena Ctrl+2, un nuevo formato en el que la música se cuenta desde dentro. La premisa es sencilla: dos artistas se sientan frente a frente y mantienen una conversación libre, sin guion y sin preguntas marcadas. El resultado es un diálogo natural en el que comparten experiencias, formas de trabajar, puntos de vista sobre la industria, inspiraciones y reflexiones en torno a su carrera y a la música en general.

El interés del programa reside en la autenticidad de la conversación. No se trata de una entrevista tradicional, sino de un espacio donde dos músicos que comparten profesión, aunque con estilos y trayectorias diferentes, se escuchan y se responden entre sí. Esa interacción generará momentos únicos: coincidencias inesperadas, diferencias enriquecedoras y relatos que permiten conocer mejor lo que hay detrás de cada proyecto artístico.

Ctrl+2 da visibilidad a la diversidad de la escena musical, desde lo emergente hasta lo consolidado, creando un punto de encuentro en el que se cruzan géneros, generaciones y maneras de entender la creación. Con el sello de Radio 3 Extra —innovación en formatos digitales y contenidos que conectan—, este estreno abre una nueva etapa en la que la conversación entre artistas se convierte en protagonista.