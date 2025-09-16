Nueva convocatoria Girando por Salas #GPS16

El Circuito Estatal de Músicas Populares Girando Por Salas (GPS), después de quince exitosas ediciones por las que han pasado más de 525 bandas, lanza su decimosexta convocatoria, #GPS16, que estará abierta, para bandas y solistas, desde el martes 16 (11:00h) hasta el martes 30 de septiembre (18:00h) de 2025.

La convocatoria para salas se abrirá a las 11:00h del miércoles 1 de octubre y se cerrará a las 18:00h del viernes 31 de octubre de 2025.

Girando Por Salas es una iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música(INAEM) siendo entidad colaboradora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP).

El objetivo de GPS es apoyar a artistas emergentes de todos los estilos, tanto solistas como bandas, ofreciendo ayudas para la celebración de conciertos dentro del circuito de salas en todo el territorio español como fomento de la expresión más viva de la música popular. Dichos conciertos se realizarán fuera de la Comunidad Autónoma de residencia de cada artista o a un mínimo de 300 km dentro de la misma. Con esto se quiere potenciar a los nuevos talentos musicales y su difusión más allá de su ámbito de influencia natural, así como incentivar la profesionalización de los mismos. Asimismo, los artistas recibirán una ayuda para la producción y promoción discográfica de sus trabajos potenciando con todo ello la producción discográfica y la estabilidad del circuito de salas de música en directo.

IMPORTANTE: Desde esta edición, la banda o solista deberá aportar en el proceso de inscripción un “Plan de lanzamiento discográfico, promocional y de gira” en el que se detalle los planes de lanzamiento discográficos próximos y aquellas acciones que tenga la intención de desarrollar con las ayudas de GPS16.

Se seleccionarán 34 artistas (bandas y solistas) de entre todas aquellas solicitudes recibidas que cumplan los requisitos y se elaborará un calendario en coordinación con las salas y los artistas seleccionados, con un mínimo de seis conciertos para cada artista, que tendrán lugar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, inclusive. A los/as seleccionados/as se les otorgará, asimismo, una ayuda para la Producción y Promoción Discográficas.

Información e inscripciones (a partir del 16 de septiembre), en la web oficial girandoporsalas.com

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA #GPS16

• Dirigida a artistas emergentes: con un máximo de 3 LPs correctamente publicado/s

• Fecha inicio de inscripción: 11:00 h. del 16 de septiembre de 2025

• Fecha límite de inscripción: 18:00 h. del 30 de septiembre de 2025

• Fecha publicación provisional de grupos aprobados: 10 de octubre de 2025

• Período para solicitar revisión: Hasta el 13 de octubre de 2025 a las 18 horas

• Fecha publicación definitiva artistas aprobados: 14 de octubre de 2025

• Inicio votación pública: 11:00 h. del 15 de octubre de 2025

• Fin votación pública: 18:00 h. del 22 de octubre de 2025

• Anuncio 34 grupos y solistas seleccionados #GP16: 3 de noviembre de 2025

• Inscripción a través de:www.girandoporsalas.com