Radio 3 en el Mercat de Música Viva de Vic

El Gran Quilombo se prepara para hacer las maletas rumbo a Vic y sumarse a la 37ª edición del Mercat de Música Viva, uno de los encuentros más importantes de la industria musical en España.

Como en cada edición, el Mercat marca el inicio de la temporada musical reuniendo durante cinco días a los principales agentes del sector: artistas, mánagers, promotores, programadores, periodistas y profesionales que viven la música desde todas sus vertientes. La ciudad de Vic se convierte así en un auténtico punto de encuentro donde la música es la gran protagonista.

El evento nos brinda la oportunidad de conocer en primicia muchas de las propuestas que ocuparán los escenarios de salas y festivales en la temporada 2025-2026.

Entre los nombres destacados de esta edición se encuentran Rocío Márquez, Verde Prato & Clara Aguilar, Ferran Palau, Ángeles Toledano, Sidonie, Sanguijuelas del Guadiana, A Pedreira, Amanda Mur, Marina y su Melao, Sofia Gabanna, Lina & Marco Mezquida, La Ludwig Band, Jay Jay Johanson y Maika Makovski, entre muchos otros.

Además, el domingo 21 de septiembre se emitirá un Especial Mercat de Música Viva en Radio 3, de 20:00 a 22:00 horas.