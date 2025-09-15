Radio 3 celebra la comedia española en la SGAE
- Programa especial por la exposición 'Comedia, que no es poco. Las grandes comedias del cine español'
- Jueves 18 de septiembre en directo a las 9.00h en Radio 3 y en videostreaming
- Entrada libre hasta completar aforo. Estaremos en directo hasta las 11.00h
Radio 3 te abre las puertas de la sede de la SGAE en Madrid para mostrarte la nueva exposición dedicada al humor en el cine español: 'Comedia, que no es poco. Las grandes comedias del cine español'.
Este jueves 18 de septiembre , programa especial de Hoy empieza todo de 9:00 a 11:00 desde la sede de la SGAE en Madrid.
Invitados en Hoy empieza todo
Con los directores Fernando Colomo ("Bajarse al moro", "El efecto mariposa", "Cuarteto de la Habana"), Juanma Bajo Ulloa ("Airbag", "Rey gitano") e Inés París ("A mi madre le gustan las mujeres", "Semen, una historia de amor"). También con José Luis Berlanga, hijo de Luis García Berlanga ("La escopeta nacional", "Amanece que no es poco", "Bienvenido Mr. Marshall"), y Nacho Fernández, hijo de Tito Fernández ("Cateto a babor", "Sor Ye-Yé").
También estarán con nosotros el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, y el comisario de la exposición, el humorista y guionista Arturo González- Campos.
Los tesoros de 'Comedia, que no es poco'
Recorreremos con ellos la exposición, que nos permitirá ver de cerca los guiones de "Plácido", "El verdugo", o "Mujeres al borde de un ataque de nervios", las máquinas de escribir de Fernán Gómez o José Luis Cuerda y los dibujos originales de Manuel Summers que esquivaron la censura. Una exposición con decenas de objetos, desde guiones originales a esbozos de diseño, claquetas o material de atrezo de algunas de las películas escogidas, procedentes de los archivos nacionales junto a piezas de colecciones particulares que recorreremos.
Un espacio que repasa los inicios del género, desde los años 30, hasta los éxitos más recientes de la cartelera. Un homenaje a todas y todos sus creadores y artistas, porque la historia de un pueblo es también la de aquellos que han hecho reír a sus habitantes. Por eso, todas estas películas son, además de maravillosas, auténtica historia de España.
Este jueves 18 de septiembre a las 9.00h, Hoy empieza todo en directo desde la SGAE, en Madrid. Con Marta Echeverría y todo su equipo. Pásate a saludar: es gratis y tenemos mediasnoches.