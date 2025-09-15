Radio 3 celebra la comedia española en la SGAE

Radio 3 te abre las puertas de la sede de la SGAE en Madrid para mostrarte la nueva exposición dedicada al humor en el cine español: 'Comedia, que no es poco. Las grandes comedias del cine español'.

Este jueves 18 de septiembre , programa especial de Hoy empieza todo de 9:00 a 11:00 desde la sede de la SGAE en Madrid.

Invitados en Hoy empieza todo Con los directores Fernando Colomo ("Bajarse al moro", "El efecto mariposa", "Cuarteto de la Habana"), Juanma Bajo Ulloa ("Airbag", "Rey gitano") e Inés París ("A mi madre le gustan las mujeres", "Semen, una historia de amor"). También con José Luis Berlanga, hijo de Luis García Berlanga ("La escopeta nacional", "Amanece que no es poco", "Bienvenido Mr. Marshall"), y Nacho Fernández, hijo de Tito Fernández ("Cateto a babor", "Sor Ye-Yé"). También estarán con nosotros el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, y el comisario de la exposición, el humorista y guionista Arturo González- Campos.