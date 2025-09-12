SanSan Festival 2026 anuncia su cartel

  • El festival se celebrará el 2, 3 y 4 de abril en Benicàssim
Cartel del SanSan Festival 2026 en Benicàssim (2-4 abril). Diseño abstracto con formas geométricas, palmeras y torres estilizadas. Colores vibrantes.
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El SanSan Festival vuelve a Benicàssim del 2 al 4 de abril de 2026 con un cartel lleno de estrellas nacionales e internacionales. Entre los cabezas de cartel destacan Of Monsters and Men, que traerán sus himnos folk-pop, y Rigoberta Bandini, que presentará su nuevo disco. También actuarán Love of Lesbian, Guitarricadelafuente y La M.O.D.A., junto a otras propuestas como León Benavente, Biznaga o La Casa Azul.

El festival apuesta también por talento emergente, con artistas como Leo Rizzi, Maria Arnal y Ultraligera, además de DJ sets como el de Alizzz. Una cita imprescindible para disfrutar de música indie y alternativa bajo el clima mediterráneo de Benicàssim.

Cartel SanSan Festival 2026 (Benicàssim, 2-4 abril). Diseño vibrante con palmeras y torre. Artistas: Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, etc.

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