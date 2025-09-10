'Territorio 9' de Radio 3 se suma al 20º aniversario del Festival Asalto

El Festival Asalto celebra su 20º aniversario del 5 al 21 de septiembre y lo hará con un aliado especial: Territorio 9 de Radio 3, el programa dirigido por Javier Alonso, se emitirá en directo el martes 16 de septiembre de 15:00 a 16:00h desde los Antiguos Depósitos de Agua Pignatelli en Zaragoza, sumándose así a esta cita internacional de arte urbano.

La ciudad se transformará durante más de dos semanas en un gran lienzo colectivo, con murales de artistas como Remi Tournier, Lonac, Alegría del Prado, Raquel Coba, Octavi Serra y Addam Yekutieli, además de intervenciones comunitarias lideradas por Pep Walls, Inés Marco y el proyecto internacional Lata 65. El festival incluirá talleres de formación avanzada, encuentros internacionales de reflexión y la Asalto Fair, que del 19 al 21 de septiembre reunirá exposiciones, actividades y la singular Subasta Suicida.

Nacido en 2005, el Festival Asalto ha convertido Zaragoza en un referente mundial del arte urbano y en un espacio donde creación, ciudad y ciudadanía se entrelazan. La edición de 2025 no solo celebra su historia, sino que proyecta el futuro del arte en la calle, con el apoyo de iniciativas que refuerzan su dimensión cultural y social. La presencia en directo de Territorio 9 de Radio 3 será uno de los momentos más especiales de esta conmemoración.

Toda la programación está disponible en www.festivalasalto.com