'Efecto Doppler' en el festival Back to the Book

Efecto Doppler celebra un programa especial en la segunda edición del festival Back to the Book el día 12 de septiembre.

Impulsado por los editores de Altamarea, Alfonso Zuriaga, Sara Maroto y Giuseppe Grosso, el festival celebra su segunda edición en la Casa del Lector del Matadero de Madrid, con el afán de consolidar una cita que reune a autores, editores y lectores a la vuelta del verano entre libros, en formatos que escapan a las clásicas citas del sector.

El festival busca sinergias entre editoriales independientes, con la presencia de 67 editoriales entre las que destaca el aumento de las que llegan de América Latina. Pero también se estrechan lazos con ferias hermanas, que comparten filosofía, con la participación de Hernán López de la feria de Editores de Buenos Aires, Ghalo Ghigliotto de la Furia del Libro de Santiago de Chile, Mauricio Sánchez de la Otra Feria en Ciudad de México y Fabio del Giudicie de Piú Libri Piú Libreri en Roma.

Con todos ellos vamos a poder hablar en el especial que realiza Efecto Doppler el viernes 12 a las 20.00h desde el festival Back to the Book. Y además, vamos a contar con la presencia de autoras que están rompiendo moldes en la literatura como Laura C. Vela (Seismil), Sofía Balbuena (Borracha menor), Esther L. Calderon (Pipas) y Pilar Asuero (Las Cabras).

Contaremos con la actuación en directo de la cantante, compositora y productora LUSILLON, a punto de publicar nuevo trabajo que llevará por título Fanática; nos adelantará alguno de sus nuevos temas en los que se desmarca con una voz y sonido propios.