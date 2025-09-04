Envía tu canción a 'Capitán Demo' de Radio 3
- Esperamos tus canciones, tus enlaces o tus discos físicos. ¡Toda la música que recibamos será poca!
Si quieres sonar en Radio 3, haz llegar tu música a Víctor Moreno-Cid para que pueda oirse en Capitán Demo, los sábados a las 14.00h en Radio 3.
Recibimos muchas canciones a lo largo de la semana, por lo tanto, utilizar el formulario que encuentras más abajo es la mejor forma de hacernos llegar tu canción.
No obstante, independiente de cómo decidas hacernos llegar tu proyecto, es interesante que nos cuentes algo sobre ti o sobre tu banda: vuestros nombres, vuestras edades, alguna historia... Cuanto más te conozcamos, más fácil será para nosotros y para los oyentes conectar con tu música.
- E-mail del programa: capitandemo@rtve.es
- Manda tu disco físico a:
Capitán Demo
Radio 3 - Casa de la Radio
Avda. De Radio Televisión, 4
28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid